क्या संदिग्ध नागरिकता के आधार पर भी वोटर के नाम हटाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने ECI से पूछा

सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहा व्यक्ति ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची से नाम आमतौर पर तीन श्रेणी में हटाए जाते हैं: मौत, डुप्लीकेट होना और स्थानांतरण. कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि क्या नागरिकता पर शक के आधार पर भी नाम हटाए गए हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ उन याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव आयोग के SIR अभ्यास को चुनौती दी गई है, और आयोग की शक्तियों, नागरिकता और वोट देने के अधिकार के दायरे पर संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं. वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने पीठ के समक्ष चुनाव आयोग का पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने कहा, "मैं समझता हूं कि ऊंची इमारतों के पास अधिक इलेक्टोरल बूथ बनाना चुनाव आयोग की कोशिशों में से एक है ताकि अमीर लोग वोट देने आएं." उन्होंने आगे कहा, "ताकि नागरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता आर्थिक खुशहाली के अनुपात में न हो."

द्विवेदी ने हां में जवाब दिया. पीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अगले चुनाव तक, यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि ऑनलाइन वोटिंग हो. सीजेआई ने कहा कि तकनीक 100% पहचान सुनिश्चित कर सकती है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, और कोई दोहराव नहीं होगा.

जस्टिस बागची ने ध्यान दिया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम मुख्य रूप से तीन कैटेगरी के हैं: मृत, डुप्लीकेशन और माइग्रेशन. जस्टिस बागची ने पूछा, "ये नाम नागरिकता की कमी के आधार पर नहीं हटाए गए हैं, बल्कि (इलेक्टोरल रोल के) शुद्धता के तौर पर हटाए गए हैं."

द्विवेदी ने हां में जवाब दिया, और कहा कि कोर्ट के सामने हंगामा 65 लाख मतदाताओं (बिहार चुनाव में) को हटाने को लेकर था.

जस्टिस बागची ने कहा, "हम इस शोर-शराबे के साथ नहीं हैं. हम हटाने की जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं. आपने पहले भी हटाने की जो कैटेगरी बताई थी, जब आपने बताया था, वह मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में है: एक तो मर चुके हैं, वोट से वंचित होने का कोई सवाल ही नहीं है; दूसरा डुप्लीकेशन है, जिसे फिर से साफ किया गया है और यह वोट से वंचित होने का मामला नहीं है; तीसरा, स्थानांतरण है जहां यह पूरी तरह से वोट से वंचित होना नहीं है, यह एक खास चुनाव क्षेत्र के लिए वोट से वंचित होना है."

जस्टिस बागची ने आगे पूछा कि क्या वोटर लिस्ट से किसी कैटेगरी का नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि लोगों की नागरिकता पर शक है. द्विवेदी ने कहा कि वह इसकी जांच करेंगे.