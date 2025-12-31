ETV Bharat / bharat

झारखंड की बेटी अनुष्का कुमारी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की सदस्य

फुटबॉलर अनुष्का कुमारी ( ETV Bharat )