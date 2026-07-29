आतंकवाद और नक्सलवाद से कम खतरनाक नहीं है पेपर लीक: BJP सांसद अनुराग ठाकुर
एंटी-पेपर लीक बिल पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और सपा सांसद डिंपल यादव से ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवादाता अनामिका रत्ना ने बात की.
Published : July 29, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा ने बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. यह विधेयक 2024 के एंटी-पेपर लीक कानून को और सख्त बनाता है, जिसमें तेज जांच, फास्ट-ट्रैक कोर्ट, सख्त सजा और संगठित माफिया के खिलाफ कड़े प्रावधान शामिल हैं.
नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के बाद लाए गए इस संशोधन पर लोकसभा में लंबी बहस हुई. विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया. उन्होंने छात्रों से अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए 'इडियट', 'अंधभक्त' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर सदन में हंगामा हो गया. स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हस्तक्षेप के कारण राहुल गांधी को बीच में अपना भाषण रोकना पड़ा. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों के खिलाफ हिंसा को अधिकृत करने और आरएसएस द्वारा शिक्षा व्यवस्था पर कब्जे का आरोप भी लगाया.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक का जवाब देते हुए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि 2024 के कानून के बाद दर्जनों एफआईआर दर्ज हुईं और सरकार परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के लिए अनुभव से सीखकर कानून को मजबूत कर रही है.
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि पेपर लीक आतंकवाद और नक्सलवाद से कम खतरनाक नहीं है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करेगी, जैसे आतंक और नक्सल को खत्म किया. राहुल गांधी के 'इडियट' शब्द पर ठाकुर ने व्यंग्य किया, "अगर उन्होंने छात्रों को इडियट कहा तो ये घोर आपत्तिजनक है और अगर खुद को कहा तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं."
उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के पास कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची थी, इसलिए वे आरोप लगाने और झूठ बोलने लगे. ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी झूठ बोलकर कई बार बाहर भी फंस चुके हैं और अब सदन में भी झूठ बोल रहे हैं—कभी प्रधानमंत्री पर तो कभी गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गृह मंत्री से माफी मांगनी चाहिए.
डिंपल यादव ने एनटीए को हटाने की मांग की
वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई हुई थी और विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा. उन्होंने सवाल किया कि 2024 का कानून आने के बाद भी पेपर लीक क्यों हुए और एनटीए को हटाने की मांग की.
डिंपल यादव ने युवाओं के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि कानून आने के बाद भी कितना सुधार होगा, इसे लेकर उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है. सपा सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये की वजह से नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए.
साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ संशोधन लाए गए थे, जिन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया. उन्होंने दोहराया कि छात्रों पर बर्बरता हुई थी और विपक्ष गृह मंत्री का बयान मांग रहा था, मगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी.
सरकार का दावा है कि यह संशोधन युवाओं के भविष्य की रक्षा करेगा, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा बता रहा है और व्यापक शिक्षा सुधारों की मांग कर रहा है. विधेयक अब राज्यसभा में पेश होने की उम्मीद है.
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