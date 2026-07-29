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आतंकवाद और नक्सलवाद से कम खतरनाक नहीं है पेपर लीक: BJP सांसद अनुराग ठाकुर

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा ने बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. यह विधेयक 2024 के एंटी-पेपर लीक कानून को और सख्त बनाता है, जिसमें तेज जांच, फास्ट-ट्रैक कोर्ट, सख्त सजा और संगठित माफिया के खिलाफ कड़े प्रावधान शामिल हैं. नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के बाद लाए गए इस संशोधन पर लोकसभा में लंबी बहस हुई. विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया. उन्होंने छात्रों से अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए 'इडियट', 'अंधभक्त' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर सदन में हंगामा हो गया. स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हस्तक्षेप के कारण राहुल गांधी को बीच में अपना भाषण रोकना पड़ा. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों के खिलाफ हिंसा को अधिकृत करने और आरएसएस द्वारा शिक्षा व्यवस्था पर कब्जे का आरोप भी लगाया. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक का जवाब देते हुए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि 2024 के कानून के बाद दर्जनों एफआईआर दर्ज हुईं और सरकार परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के लिए अनुभव से सीखकर कानून को मजबूत कर रही है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से बातचीत (ETV Bharat) बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि पेपर लीक आतंकवाद और नक्सलवाद से कम खतरनाक नहीं है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करेगी, जैसे आतंक और नक्सल को खत्म किया. राहुल गांधी के 'इडियट' शब्द पर ठाकुर ने व्यंग्य किया, "अगर उन्होंने छात्रों को इडियट कहा तो ये घोर आपत्तिजनक है और अगर खुद को कहा तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं."