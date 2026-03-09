ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा हिमाचल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, सचिवालय से मिला 'सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन'

अनुराग शर्मा हिमाचल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित ( @AnuragSharma )