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नेपाल त्रासदी में फंसी मध्य प्रदेश की दो बेटियां सुरक्षित, आज घर पहुंचने की उम्मीद

अनूपपुर: नेपाल में भयानक त्रासदी के बीच अनूपपुर के कोतमा की दो बेटियां फंस गई थीं. अब वे सरकार की मदद से सुरक्षित नेपाल के पोखरा पहुंच गई हैं. पलक माझी और पल्लवी माझी ग्वालियर में रहकर पढ़ाई और नौकरी कर रही थीं, जो छुट्टी के मौके पर अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने गई हुईं थीं. लेकिन नेपाल की जल त्रासदी में फंस गई थीं, नेपाल में कम्यूनिकेशन ठप्प होने की वजह से परिजनों को उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था, जिससे पूरा परिवार शोक में डूब गया था.

दो दिनों से पलक और पल्लवी से कोई संपर्क नहीं हो रहा था, जिसके कारण परिजन काफी परेशान थे और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे. हालांकि अब दोनों बेटियां सुरक्षित हैं. सरकार की मदद से दोनों को सुरक्षित निकालकर नेपाल के पोखरा पहुंचाया गया है. दोनों ने जैसे ही परिवार से फोन मिलाया, तो अनूपपुर में रहने वाले परिजनों के चेहरे खिल उठे. उनके जल्द ही नेपाल से घर पहुंचने की उम्मीद है. बेटियों के सुरक्षित होने की खबर मिलते के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है.

नेपाल में फंसी बेटियां सुरक्षित पहुंची पोखरा (ETV Bharat)

परिवार ने ली राहत की सांस

लड़कियों के भाई टोनी ने बताया, '' जैसे ही उनका फोन आया हम सभी ने राहत की सांस ली. हमें बहुत बेचैनी थी. दोनों बहनें अब सुरक्षित हैं और कल नेपाल से घर के लिए रवाना होंगी.'' वहीं, पिता ने भी फोन पर बेटियों से बात की है. कोतमा थाना प्रभारी रत्नभर शुक्ला ने बताया, "कोतमा के वार्ड नंबर 8 निवासी दो बच्चियां ग्वालियर में रह रही थी, वह नेपाल घूमने गई थीं. इस दौरान ऐसी जानकारी मिली की ये बच्चियां नेपाल की त्रासदी में फंस गई हैं. लेकिन अब वे सुरक्षित हैं. उनसे बात हुई है. कल तक वे अपने घर लौट आएंगी."

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