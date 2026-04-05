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अनूपपुर हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल, मोहन सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान

अनूपपुर हादसे में 3 लोगों की मौत और 3 घायल ( ETV Bharat )

घटना को लेकर एसपी मोतिउर रहमान ने बताया कि कोतमा में निर्माणाधीन मकान के बाजू में एक व्यक्ति गड्ढा कर रहा था, जिसके कारण उस मकान की नींव हिल गई और वह गिर गया. घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. पुलिस ने दोनों होटल मालिक और जमीन मालिक के खिलाफ कोतमा थाने में मामला दर्ज किया है.

अनूपपुर: कोतमा 3 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है. पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन बीती रात से कर रहा है, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन प्रशासन मलबे में किसी के दबे न होने की पूरी जानकारी के बाद ही ऑपरेशन बंद करेगा. वहीं इस हादसे में सीएम मोहन यादव ने मृतकों को 9 लाख रुपए और घायलों को ढाई लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है.

एसपी ने बताया कि रेस्क्यू कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर है, चूंकि जब तक यह साफ नहीं हो जाता है कि मलबे में अब कोई जिंदगी फंसी नहीं है, तब तक हम रेस्क्यू कर रहे हैं." वहीं कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 लोगों को रिकवर किया है. जिसमें 3 की मौत हो चुकी है. जबकि तीन घायल हैं. घायलों में दो शहडोल जिला अस्पताल और एक कोतमा सामुदायिक केंद्र में भर्ती किया गया है. वहीं मृतक के लिए शासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है.

शासन ने मृतकों को 9 लाख रुपए और घायलों को ढाई लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा. पुलिस पूरी जांच के बाद आगे कार्रवाई करेगी. वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री दिलीप जायसवाल और दिलीप अहिरवार घटना स्थल पर पहुंचे.

सीएम मोहन ने मुआवजे का ऐलान किया (ETV Bharat)

सीएम ने पोस्ट कर दी जानकारी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए अनूपपुर हादसे में दुख जताया. साथ ही सीएम ने बताया मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से ₹4-4 लाख, संबल योजना के अंतर्गत ₹4-4 लाख एवं रेडक्रॉस से ₹1-1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, घायलों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से ₹2-2 लाख एवं रेडक्रॉस से ₹50-50 हजार राशि दी जाएगी. कुल मिलाकर म्रतक के परिजनों को 9 लाख और घायलों को ढाई लाख की सहायता राशि दी जाएगी.

रिटायर्ड कर्मचारी लाल बहादुर जायसवाल (ETV Bharat)

रिटायरमेंट के बाद भी रेस्क्यू करने पहुंचा सिपाही

एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र एसईसीएल के एक कर्मचारी लाल बहादुर जायसवाल रिटायर होने के बाद जैसे ही जानकारी मिली. एसईसीएल प्रबंधक के साथ घटनास्थल में पहुंचकर मलवा हटाने का कार्य लगातार कर रहे हैं.