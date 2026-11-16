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रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस: आरोपियों की निशानदेही पर मिले दो संदिग्ध बॉक्स, विस्फोटक होने की आशंका

संदिग्ध बॉक्स में विस्फोटक होने की आशंका, इलाका सील ( ETV Bharat Anupgarh )

अनूपगढ़/रामसिंहपुर: अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर 3 नवंबर को हुए आईईडी ब्लास्ट मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को रामसिंहपुर से अनूपगढ़ जाने वाले रेलवे ट्रैक के पास पीर की दरगाह के आसपास दो संदिग्ध बॉक्स मिले हैं. इन बॉक्स में विस्फोटक सामग्री होने की आशंका जताई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और लोगों की आवाजाही रोक दी है. मौके पर पहुंचे आईपीएस नितिन चौधरी ने भी दो संदिग्ध बमनुमा वस्तुएं मिलने की पुष्टि की है.