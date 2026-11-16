रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस: आरोपियों की निशानदेही पर मिले दो संदिग्ध बॉक्स, विस्फोटक होने की आशंका
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस को रामसिंहपुर ट्रैक के पास दो संदिग्ध बॉक्स मिले हैं, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया.
Published : November 16, 2026 at 3:49 PM IST
अनूपगढ़/रामसिंहपुर: अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर 3 नवंबर को हुए आईईडी ब्लास्ट मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को रामसिंहपुर से अनूपगढ़ जाने वाले रेलवे ट्रैक के पास पीर की दरगाह के आसपास दो संदिग्ध बॉक्स मिले हैं. इन बॉक्स में विस्फोटक सामग्री होने की आशंका जताई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और लोगों की आवाजाही रोक दी है. मौके पर पहुंचे आईपीएस नितिन चौधरी ने भी दो संदिग्ध बमनुमा वस्तुएं मिलने की पुष्टि की है.
आरोपियों की निशानदेही पर मिले संदिग्ध बॉक्स: आईपीएस नितिन चौधरी ने जानकारी दी कि 3 नवंबर को गांव 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर हुए आईईडी विस्फोट के मामले में गिरफ्तार महकदीप कौर और दविंदर सिंह से पुलिस लगातार गहन पूछताछ कर रही है. पूछताछ में आरोपियों से रेलवे ट्रैक के पास दो संदिग्ध बॉक्स रखे होने की जानकारी मिली. सोमवार को जांच अधिकारी आईपीएस नितिन चौधरी आरोपियों को लेकर रामसिंहपुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे. रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन से करीब 300 मीटर पहले पीर की दरगाह के आसपास आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मौका तस्दीक की. इस दौरान रेलवे ट्रैक से करीब 10 से 20 मीटर की दूरी पर दो संदिग्ध बॉक्स मिले.
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एक बॉक्स टूटा, दूसरा सुरक्षित: उन्होंने बताया कि मौके पर मिले दोनों बॉक्स की स्थिति अलग-अलग बताई जा रही है. इनमें से एक बॉक्स टूटा हुआ मिला, जबकि दूसरा बॉक्स सुरक्षित अवस्था में है. टूटे हुए बॉक्स का सामान आसपास बिखरा हुआ दिखाई दिया. पुलिस को आशंका है कि इन बॉक्स में विस्फोटक सामग्री हो सकती है. हालांकि, अभी तक इनके बम होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
बम निरोधक दस्ता और एफएसएल टीम बुलाई: दो संदिग्ध बॉक्स मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दी. एसपी हरिशंकर यादव को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया गया. श्रीगंगानगर से बम निरोधक दस्ते और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है. सुरक्षा के लिहाज से पीर की दरगाह के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है. रेलवे अधिकारियों को भी संदिग्ध वस्तुएं मिलने की सूचना देकर सतर्क कर दिया गया है.
12-13 अक्टूबर को दूसरी बार आने का खुलासा: आईपीएस नितिन चौधरी के अनुसार पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि वे 12-13 अक्टूबर को दूसरी बार इस क्षेत्र में आए थे. इस दौरान उनके द्वारा यहां आईईडी लगाने की बात सामने आई है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पीर की दरगाह के पास मिले दोनों संदिग्ध बॉक्स का रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की साजिश से क्या संबंध है और इनमें किस तरह की सामग्री मौजूद है. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं. बम निरोधक दस्ते की जांच और एफएसएल की कार्रवाई के बाद ही इन संदिग्ध बॉक्स की वास्तविक प्रकृति का पता चल सकेगा.
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