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मेरठ की पायलट अनुपम ने एयरफोर्स में बहादुरी से गुजारे 12 साल, लेह-सियाचन की चोटियां कई बार की पार, गणतंत्र दिवस परेड में चार बार किया लीड

उन्होंने बताया कि अनुपम के पति अमित कुमार एयरफोर्स में विंग कमांडर हैं और जगुआर लड़ाकू विमान उड़ाते हैं. अनुपम केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं.

किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली अनुपम के पिता जंग बहादुर आरपीएफ से सेवानिवृत्त हैं. वह वर्तमान में गांव में ही रहते हैं. जंग बहादुर बताते हैं कि जब उन्हें हेलीकॉप्टर इस हादसे की सूचना मिली तो वह और उनकी पत्नी काफी घबरा गए थे. उन्होंने तुरंत बेटी अनुपम को फोन किया. अनुपम ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और सब कुछ ठीक है. पिता ने बेटी अनुपम को कुछ दिन आराम करने की सलाह दी, लेकिन अनुपम ने जवाब दिया. फिलहाल वह अपने काम पर ध्यान दे रही हैं.

अनुपम ने साल 2024 में एयरफोर्स विंग कमांडर पद से VRS (Voluntary Retirement) लिया. इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एग्जीक्यूटिव MBA किया. DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया.

अनुपम ने भारतीय वायु सेना में 12 वर्षों से अधिक समय तक पायलट के रूप में सेवाएं दी हैं. साल 2009 में वो भारतीय वायु सेना में सिलेक्ट हुईं. 22,500 फीट तक की बर्फीली ऊंचाइयों पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर और लेह-लद्दाख इलाके में भी उन्होंने सर्विस दी हैं. अनुपम को 2500 से ज्यादा घंटों का उड़ान अनुभव है. उन्होंने घायल सैनिकों को निकालने (कैजुअल्टी इवैक्यूएशन), राहत व बचाव कार्य और फॉरवर्ड बेस को मदद पहुंचाने जैसे मिशन पूरे किए हैं. गणतंत्र दिवस परेड में चार बार भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुपम ने साल 2011 से 2013 तक लगातार बेस्ट कंटिंजेंट का पुरस्कार जीता है.

कौन हैं अनुपम चौधरी: भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर रहीं अनुपम वर्तमान में ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कुशल पायलट के रूप में काम कर रही हैं. वो मूल रूप से मेरठ के रोहटा इलाके में अट्टा गांव की रहने वाली हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रहीं अनुपम राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं और उसी के साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट का पद भी संभाला था. अपनी 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने मुरादाबाद के स्प्रिंग स्कूल से पूरी की जबकि दिल्ली के गार्गी कॉलेज से ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है.

कैसे आई चर्चा में: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. इस यात्रा में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर सर्विस महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. हर रोज हजारों यात्री हेली सर्विस से सुरक्षित चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं. 20 मई को उत्तराखंड के टिहरी में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर अचानक 11000 वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया था, जिसमें महिला पायलट अनुपम चौधरी समेत कुल 7 लोग सवार थे. हेलीकॉप्टर बड़े हादसे का शिकार हो सकता था, लेकिन अनुपम ने हेलीकॉप्टर की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई और सभी यात्रियों की जान बचा ली. इस कारण अनुपम चौधरी आज अपने साहस, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सुर्खियों में हैं.

मेरठ: यूपी के मेरठ से करीब 25 किलोमीटर दूर अट्टा चिंदोड़ी गांव के जंग बहादुर की बेटी अनुपम चौधरी अपनी सूझबूझ से एक बड़े हादसे को टाल दिया, बल्कि हेलीकॉप्टर सवार 6 यात्रियों की जान भी बचा ली. इसके बाद अनुपम नाम हर किसी की जुबान पर है. दरअसल, कमर्शियल हेलीकॉप्टर डेयरडेविल पायलट अनुपम चौधरी केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरती हैं. चलिए जानते हैं उनकी बहादुरी से लेकर जीवन से जुड़ी खास बातों के बारे में. पेश है अविनाश कुमार के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट.

अनुपम के पिता बताया कि जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि बेटा हो या बेटी उसका नाम अनुपम ही रखा जाएगा. उस समय वह आरपीएफ (RPF) में हरदोई में तैनात थे. बाद में उनका ट्रांसफर मुरादाबाद हो गया. जहां अनुपम की 12वीं तक की शिक्षा हुई. 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुपम ने पायलट बनने की इच्छा जताई.

मेरठ की बेटी अनुपम चौधरी ने दिखाई बहादुरी (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद अनुपम ने अपनी मेहनत और लगन से पायलट की चयन परीक्षा पास कर ली. इसके बाद अनुपम हैदराबाद स्थित एयरफोर्स अकादमी से प्रशिक्षण ली. एयरफोर्स में रहते हुए अनुपम विंग कमांडर के पद तक पहुंचीं. अनुपम तीन साल तक राजपथ पर होने वाली परेड का नेतृत्व भी कर चुकी हैं. हर बार उनकी टीम ने प्रथम हासिल करता है.

हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर अनुपम चौधरी (Photo Credit: ETV Bharat)

अनुपम के पिता बताया कि एयरफोर्स में उनकी पहली पोस्टिंग उधमपुर में हुई. इसके बाद अनुपम हिंडन, जामनगर, अंबाला और लेह जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर देश की सेवा की. परिवार में तीन भाई-बहन थे, लेकिन करीब दो साल पहले उनके बेटे की आकस्मिक मौत हो गई. अब परिवार में दो बेटियां हैं और दोनों ने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है.

उन्होंने कहा कि मैंने कभी बेटा-बेटी में फर्क नहीं किया. बच्चों पर कभी अपने फैसले नहीं थोपे और हमेशा उनकी पसंद का सम्मान किया. इस कारण उनकी बेटियां आज सफलता की ऊंचाइयों पर हैं.

ईटीवी भारत पर अनुपम में रखी अपनी बात (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अनुपम घर आती हैं तो खेतों में काम करने से लेकर पशुओं को चारा डालने तक हर जिम्मेदारी निभाती हैं. गांव की बेटियां उनसे प्रेरणा ले रही हैं. अनुपम के मामा की बेटी भी अनुपम से काफी प्रभावित हैं, बच्चे भी मोटिवेट होते हैं. अनुपम को देखकर एक बेटी स्क्वाड्रन लीडर बन गई हैं, जो कि हमेशा अनुपम से सलाह लेती थी कि कैसे करियर बनाना है और आगे बढ़ना है.

अनुपम ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में बताया कि वह जल्द ही मेरठ आएंगी. अभी वह अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हैं और बिना किसी तनाव के अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं.









ईटीवी भारत उत्तराखंड के संवाददाता ने जब अनुपम चौधरी से बात की तो विंग कमांडर अनुपम चौधरी ने बताया कि उन्होंने 20 मई की सुबह बदरीनाथ से तकरीबन 7:55 पर टेकऑफ किया था. तकरीबन 8:30 तक वो ट्विन टावर के पास पहुंच गए थे. इसी दौरान उन्हें रास्ते में जमीन से आ रहे धुएं की वजह से विजिबिलिटी में काफी दिक्कतें आ रही थीं. ये धुआं फॉरेस्ट फायर या फिर लोगों द्वारा खेतों में सफाई के लिए लगाई जाने वाली आग भी हो सकती है.

अनुपम चौधरी ने बताया किधुआं काफी था. हालांकि पहाड़ों की चोटियां नजर आ रही थी. हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक विंड स्ट्रोम (हवाओं के बवंडर) की चपेट में आ गए. इस वजह से जो डाउन ड्राफ्ट हमें मिला, वो अप्रत्याशित था. फ्लाइट के दौरान बादल, बारिश, बिजली गिरते हुए दिख जाती हैं, लेकिन इस तरह के डाउन ड्राफ्ट सामने दिखाई नहीं देते हैं.

इसी तरह से हम ट्विन टावर के पास एक डाउन ड्राफ्ट के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से हमारी हाइट तेजी से लॉस हुई. इस दौरान अपनी ट्रेंनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मुझसे जितना हो पाया, हेलीकॉप्टर को स्टेबल किया और जो सुरक्षित जगह नजदीक में दिखी, वहां पर सेफ लैंडिंग करा दी.

उन्होंने बताया कि हालांकि, लैंडिंग इतनी आसान नहीं रही. जब वो सुरक्षित जगह पर लैंडिंग कर रही थीं, तो वहां पर पंपिंग लाइन का एक केबल हेली के फुट टेल (Foot Tail) में फंस गया, उसके बावजूद उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग की. इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर में बैठे यात्री बहुत ज्यादा घबरा गए थे. लेकिन लैंडिंग के बाद सभी को राहत मिली. इसके बाद वहां गांव वालों ने सभी का बहुत ख्याल रखा.

अनुपम चौधरी ने बताया कि जिस तरह की परिस्थिति उनके सामने 20 मई की घटना के दौरान बनी, उन चुनौतियों ने निपटने में उनकी कंपनी उन्हें पहले से तैयार करती है. सिंगल पायलेट हेली ऑपरेट करने से पहले ट्रेनिंग पूरी करते हैं. उस समय चीफ पायलट सिखाते हैं कि किस तरह से उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निपटना है. हमारा लगातार अभ्यास करवाया जाता है कि यदि इमरजेंसी हुई तो कैसे प्रतिक्रिया करनी है.

पायलट की समझ जरूरी: चौधरी ने कहा कि, यहां पर जो भी पायलट हेली उड़ा रहे हैं, सभी अनुभवी हैं. उनकी जगह कोई दूसरा पायलट होता, तो वो भी इस तरह से प्रतिक्रिया करता. हालांकि, महिला होने के नाते एक सवाल का जवाब देते हुए अनुपम ने ये जरूर कहा कि पायलट कोई भी हो सकता है, मशीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि पायलट महिला है या पुरुष. लोगों को लगता है कि महिला होने के नाते उन पर ज्यादा प्रेशर आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है.

सभी पायलट अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं, तो उसी से हम सीख पाते हैं. चौधरी ने बताया कि उनकी ट्रांस भारत एविएशन उनकी ट्रेनिंग, सेफ्टी और सभी प्रोटोकॉल को लेकर बेहद गंभीर है और यही वजह है कि पिछले 15 सालों से बिना किसी दुर्घटना के सफलतम सेवाएं दे रही हैं.

जन्म से पहले ही खत्म हो गया था जेंडर डिस्क्रेमिनेशन: विंग कमांडर अनुपम बताती हैं कि महिला पायलट होने के नाते उन्हें अधिक चर्चा मिल रही है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है. इसका अंदाजा आप उनके नाम से लगा सकते हैं. सभी को लगता है कि उनका नाम अनुपमा होना चाहिए था और कुछ लोग उनका नाम भी गलत लिखते हैं, लेकिन जब वो अपने मां की कोख में थी, तब ही उनके पिता ने उनका नाम इस सोच के साथ तय कर लिया था कि चाहे लड़का हो या लड़की नाम अनुपमादित्य ही रहेगा.

डेयरडेविल पायलट: डेयरडेविल शब्द का अर्थ होता है साहसी और निडर. डेयरडेविल महिला पायलट मतलब है, जो एविएशन और डिफेंस के क्षेत्र में इतिहास रची हो. देश में ऐसी साहसी महिला पायलटों ने युद्धक विमान उड़ाने और बचाव अभियानों में अपना साहस दिखाई है.

भारत में डेयरडेविल पायलट की शुरुआत 1936 में सरला ठकराल ने की थी. वह देश पहली महिला पायलट के रूप में उड़ान भरी थी. देश में आज महिला पायलट न केवल पैसेंजर प्लेन उड़ा रही हैं, जबकि सेना के खतरनाक लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं.





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