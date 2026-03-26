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करनाल के चोरा गांव में अनुज शर्मा को अंतिम विदाई, स्टडी वीजा पर रूस जाकर रशियन आर्मी जॉइन की थी

करनाल : हरियाणा के करनाल के चोरा गांव के रहने वाले 21 वर्षीय अनुज शर्मा का शव रूस से आज उनके गांव में पहुंचा. तकरीबन 11 महीने पहले अपने और परिवार के सपने पूरे करने के लिए अनुज रूस पढ़ने के लिए गए थे. परिवार का आरोप है कि एजेंट के बहकावे में आकर उसने रशियन आर्मी जॉइन कर ली थी और वहां पर गोली लगने से अनुज की मौत हो गई. गांव में शव पहुंचने के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. अनुज शर्मा की अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे.

एजेंट के बहकावे में आकर रशियन आर्मी जॉइन की : अनुज के पिता विनोद शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष उनका बेटा रशिया पढ़ाई करने के लिए गया था. उसके बाद एजेंट के बहकावे में आकर वो रशियन आर्मी में भर्ती हो गया था. काफी दिनों से अनुज से उनकी बात नहीं हो पा रही थी. अक्टूबर में उनकी अनुज से आखिरी बार बात हुई थी. उन्होंने कहा कि अनुज की मौत की खबर को छुपा कर रखा गया. बाद में उन्हें एक पत्र के जरिए अनुज के मौत की ख़बर मिली. अनुज की मौत गोली लगने से हुई थी.

करनाल के चोरा गांव में अनुज शर्मा को अंतिम विदाई (Etv Bharat)

स्टडी वीज़ा पर रूस गया था : अनुज के भाई रविंद्र ने बताया कि उन्हें रशिया से तीन चार दिन पहले एक मेल आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि अनुज को गोली लगी है. पिछले वर्ष अनुज स्टडी वीजा पर रशिया गया था. एजेंट ने उसे रशियन आर्मी में भर्ती करा दिया था. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जो भी युवा रूस गए हुए हैं, उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए. अनुज एक मध्यमवर्गीय परिवार से संबंध रखता था. उसके पिता मजदूरी किया करते थे.