सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 (CSE) का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है.
Published : March 6, 2026 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए.अनुज अग्निहोत्री ने सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. राजेश्वरी सुवे एम और आकांश ढुल ने क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया.
आयोग ने कहा कि कुल 958 कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की है और उन्हें अलग-अलग सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है.
यूपीएसपी द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) वगैरह के अधिकारियों को चुनने के लिए सिविल सर्विसेज़ परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है.
कैंडिडेट अपने एग्जाम/रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी जानकारी वर्किंग दिनों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच खुद आकर या टेलीफोन नंबर 23385271 / 23381125 / 23098543 पर ले सकते हैं.
इस परीक्षा में कुल 958 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है. इनमें से 180 आईएएस अफसर बनेंगे. यूपीएससी में चयनित उम्मीदवारों का वर्गवार विवरण नीचे चेक कर सकते हैं:
सामान्य: 317
ईडब्ल्यूएस: 104
ओबीसी: 306
एससी: 158
एसटी: 73
इन 958 में PwBD (दिव्यांग) श्रेणी के 42 उम्मीदवार भी शामिल हैं.
सरकार की तरफ से विभिन्न सेवाओं में कुल 1087 पदों की सूचना दी गई है:
- आईएएस: 180
- आईएफएस: 55
- आईपीएस: 150
- केंद्रीय सेवाएं (ग्रुप ‘A’): 507
- ग्रुप ‘B’ सेवाएं: 195
संघ लोक सेवा आयोग ने 258 उम्मीदवारों की एक समेकित रिजर्व सूची भी बनाई है.
- 348 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी फिलहाल प्रोविजनल रखी गई है.
- 2 उम्मीदवारों का परिणाम रोका गया है.
- उम्मीदवारों के अंक परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध होंगे.
यूपीएससी परीक्षा के टॉप 10 उम्मीदवार
- अनुज अग्निहोत्री
- राजेश्वरी सुवे एम
- आकांश धुल
- राघव झुनझुनवाला
- ईशान भटनागर
- ज़िन्निया अरोरा
- ए.आर. राजा मोहिद्दीन
- पक्षल सेक्रेट्री
- आस्था जैन
- उज्ज्वल प्रियांक
कैसे होती है यूपीएससी में चयन प्रक्रिया?
सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित होती है. सबसे पहले प्रीलिम्स होती है, उसमें सफल उम्मीदवारों को मेंस के लिए बुलाया जाता है. इसके बाद मेंस में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होता है. वहीं फाइनल मेरिट लिस्ट मेन्स के 1750 अंकों और इंटरव्यू के 275 अंकों में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाती है.
