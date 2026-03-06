ETV Bharat / bharat

सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए.अनुज अग्निहोत्री ने सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. राजेश्वरी सुवे एम और आकांश ढुल ने क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया.

आयोग ने कहा कि कुल 958 कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की है और उन्हें अलग-अलग सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है.

यूपीएसपी द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) वगैरह के अधिकारियों को चुनने के लिए सिविल सर्विसेज़ परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है.

कैंडिडेट अपने एग्जाम/रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी जानकारी वर्किंग दिनों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच खुद आकर या टेलीफोन नंबर 23385271 / 23381125 / 23098543 पर ले सकते हैं.

इस परीक्षा में कुल 958 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है. इनमें से 180 आईएएस अफसर बनेंगे. यूपीएससी में चयनित उम्मीदवारों का वर्गवार विवरण नीचे चेक कर सकते हैं:

सामान्य: 317

ईडब्ल्यूएस: 104

ओबीसी: 306