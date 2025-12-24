ETV Bharat / bharat

ओडिशा को मिलेगी पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, UP की अनु गर्ग संभालेंगी कमान

ओडिशा सरकार ने वर्तमान में विकास आयुक्त के रूप में कार्यरत अनु गर्ग को अगला मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है.

Anu Garg first woman Chief Secretary
अनु गर्ग. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वरः ओडिशा को अपनी पहली महिला मुख्य सचिव मिलने जा रही है. अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी. ओडिशा सरकार ने वर्तमान में विकास आयुक्त के रूप में कार्यरत अनु गर्ग को अगला मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है. अनु की इस नई नियुक्ति के संबंध में आज लोक प्रशासन विभाग द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है.

वर्तमान में मनोज आहूजा मुख्य सचिव का पदभार संभाल रहे हैं, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है. अनु गर्ग नए साल (1 जनवरी 2026) से मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगी. वर्तमान में, वह राज्य विकास आयुक्त के साथ-साथ जल संसाधन विभाग और योजना एवं समन्वय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

Anu Garg first woman Chief Secretary
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना. (ETV Bharat)

अनु गर्ग ओडिशा कैडर के 1991 बैच की आईएएस (IAS) अधिकारी हैं. अनु के पास सरकारी क्षेत्र में 34 वर्षों का लंबा अनुभव है. विकास आयुक्त बनने से पहले, उन्होंने ओडिशा सरकार के श्रम और ईएसआई (ESI) विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है.

अनु ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में भी कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं. वे परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पदों पर रह चुकी हैं.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने 2008 से 2012 तक ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दीं. 1992 से 2003 के दौरान, अनु ने ओडिशा के विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, जिला कलेक्टर और विभिन्न विभागों के निदेशक व प्रशासनिक सचिव के रूप में कार्य किया है.

कौन है अनु गर्ग

अनु का जन्म 1 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था. उन्होंने नई दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से मनोविज्ञान में बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए किया. उन्होंने 2007 में अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री भी हासिल की.

वह भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा स्थापित सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (HLEG) की सदस्य भी रही हैं. अनु के नेतृत्व में ही, ओडिशा को 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' प्राप्त हुआ था. इसी तरह, राज्य ने 2022 में दूसरा स्थान हासिल किया था. 2010 में, उन्हें कोरिया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से 'पार्टनर कजेनियलिटी अवार्ड' मिला था.

उन्हें 2006-07 में 'फोगार्टी एड्स इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम फेलोशिप' और जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी द्वारा शैक्षणिक उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता के लिए 'जॉन सी. ह्यूम स्कॉलरशिप' से भी सम्मानित किया गया था. अनु ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं (जर्नल्स) में अनेक लेख भी प्रकाशित किए हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ANU GARG IAS
ANU GARG LUCKNOW UP
ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी
अनु गर्ग
ODISHA FIRST WOMAN CHIEF SECRETARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.