महाराष्ट्र: अहिल्यानगर और यवतमाल में 21 जगहों पर ATS की छापेमारी, 14 संदिग्धों से पूछताछ जारी

महाराष्ट्र एटीएस ने अहिल्यानगर जिले में 12 जगहों पर और यवतमाल में 7 जगहों पर छापेमारी की. अधिकारी 14 संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं.

Anti-terror crackdown Maharashtra ATS raids at 21 locations in Ahilyanagar and Yavatmal
महाराष्ट्र: अहिल्यानगर और यवतमाल में 21 जगहों पर ATS की छापेमारी, 14 संदिग्धों से पूछताछ जारी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 8:44 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध बनाने की कथित कोशिशों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के तहत अहिल्यानगर और यवतमाल जिलों में 21 जगहों पर छापेमारी की. रविवार को मुंबई में ए के मुताबिक, शनिवार सुबह से यवतमाल जिले के पुसद और उमरखेड़ कस्बों और अहिल्यानगर जिले में कई जगहों पर तलाशी चल रही है. यह कार्रवाई आतंकवादी संगठनों से संपर्क करके कई युवाओं को सक्रिय करने के मकसद से की जा रही गतिविधियों के बारे में मिली जानकारी के बाद की गई है.

एटीएस ने एक बयान में कहा, "महाराष्ट्र एटीएस ने पूरे राज्य में बड़े ऑपरेशन किए हैं. यवतमाल के पुसद और उमरखेड़ में 14 जगहों पर और अहिल्यानगर (अहमदनगर) में 7 जगहों पर छापे मारे गए. ATS ने आतंकवादी संगठनों से संपर्क करके कई युवाओं को सक्रिय करने की गतिविधियों का पता चलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सुबह से कुल 21 जगहों पर सर्च चल रही है."

बाद में एक प्रेस नोट में, एटीएस ने कहा कि 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026 के बीच, उसने अहिल्यानगर जिले में 12 जगहों पर सर्च वारंट जारी किए. इस बीच, यवतमाल जिले के पुसद और उमरखेड़ में 14 संदिग्धों से अभी गहन पूछताछ चल रही है.

प्रेस नोट में कहा गया, "14 फरवरी 2026 और 15 फरवरी 2026 के बीच, महाराष्ट्र एटीएस ने वारंट के आधार पर अहिल्यानगर जिले में कुल 12 जगहों पर छापे मारे. इसके अलावा, यवतमाल जिले में, पुसद और उमरखेड़ में 14 संदिग्धों से कड़ी पूछताछ चल रही है. अहिल्यानगर में ऑपरेशन के दौरान तलवारें जब्त की गईं. कार्रवाई के तहत आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और CCTV इक्विपमेंट की भी जांच की जा रही है और उन्हें जब्त किया जा रहा है. इस ऑपरेशन में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और संदिग्धों से डिटेल में पूछताछ जारी है."

अधिकारियों ने पुष्टि की कि तलाशी शांति से और कानूनी तरीकों के हिसाब से की गई. जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स को कट्टरपंथी नेटवर्क से संभावित लिंक और प्रतिबंधित संगठनों के साथ संभावित डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए विश्लेषण किया जा रहा है.

एटीएस ने संदिग्धों की पहचान नहीं बताई है. एजेंसी ने कहा है कि जांच अभी संवेदनशील चरण में है.

अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इलाके में कोई संगठित मॉड्यूल बनाया जा रहा था और क्या संदिग्ध लोग राज्य के बाहर के हैंडलर्स के संपर्क में थे. फिलहाल एटीएस की जांच जारी है.

