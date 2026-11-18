लश्कर के आखिरी स्थानीय आतंकी के ढेर होते ही दिल्ली में बड़ी रणनीति, सीमा पार आतंकवाद पर NIA का बड़ा सम्मेलन
कुलगाम में लश्कर आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के एक दिन बाद अमित शाह दो दिन की एनआईए कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 18, 2026 at 8:05 PM IST
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन तेज होने के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) गुरुवार से राजधानी में दो दिन की आतंकवाद विरोधी सम्मेलन (एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस) करने वाली है. इस सम्मेलन का खास फोकस सीमा पार आतंकवाद से निपटने पर होगा. यह कॉन्फ्रेंस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे.
यह कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के एक दिन बाद हो रही है. इससे पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क और उनके स्थानीय गुर्गों की वजह से सुरक्षा को लेकर लगातार चुनौतियों का पता चलता है.
इस सम्मेलन को गृह मंत्रालय के तहत एनआई आयोजित कर रही है. सम्मेलन में 'सीमा पार आतंकवाद' यानि की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थीम पर चर्चा होगी. इस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सेंट्रल इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियां, सिक्योरिटी वाले और लीगल, फोरेंसिक और टेक्नोलॉजिकल डोमेन के एक्सपर्ट एक साथ आएंगे.
कॉन्फ्रेंस का समय इसलिए अहम है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां घाटी में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं. भट कथित तौर पर 11 नवंबर को कुलगाम में सीआरपीफ चेकपॉइंट पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें तीन पैरामिलिट्री के जवान घायल हो गए थे.
उसका साथी, उमर निसार डार, सोमवार को एक एनकाउंटर में मारा गया. जबकि भट भागने में कामयाब रहा. सिक्योरिटी फोर्स ने बाद में उसे जंगलपोरा गांव में ट्रैक किया, जहां सरेंडर करने की बार-बार अपील करने पर उसे मार गिराया गया.
गृह मंत्री शाह ने पहले आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति दोहराई थी. शाह ने भट को मार गिराने में जम्मू-कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मिलकर की गई कोशिशों की भी तारीफ की. गृह मंत्री के मुताबिक यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच असरदार तालमेल को दिखाता है.
होने वाले सम्मेलन से उम्मीद है कि केंद्र और राज्य एजेंसियों को बढ़ते आतंकी खतरों का अंदाजा लगाने, ऑपरेशनल अनुभव साझा करने और खुफिया जानकारी साझा करने और जांच तालमेल को मजबूत करने के लिए एक सामान्य मंच मिलेगा.
चर्चा करें भविष्य की आतंकवाद विरोधी नीतियों और संस्थागत प्रतिक्रियाओं को आकार देने के लिए इनपुट भी देंगी. चर्चा के लिए तय मुख्य विषयों में विदेशी अधिकार क्षेत्रों से सबूत हासिल करना, टेरर इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल फोरेंसिक और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल, असरदार ट्रायल मैनेजमेंट, कट्टरपंथ का मुकाबला करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों से निपटना शामिल हैं.
कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद वित्तपोषण नेटवर्क को रोकने की रणनीति की भी जांच की जाएगी, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स और टेक्नीक शामिल हैं. इसके अलावा केस स्टडी और ऑपरेशनल अनुभव शेयर किए जाएंगे.
भविष्य के लिए तैयार आतंकवाद विरोधी रणनीति और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना भी बातचीत का हिस्सा होगा. इस साल की कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा राज्य पुलिस के जवानों और अभ्यास करने वाले पेशेवर के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा. यह आतंकवाद की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्य का उपयोग, ट्रायल रणनीति और प्रबंधन, टेरर केस को नियंत्रित करने वाले खास कानूनी नियमों पर फोकस करेगा.
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