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लश्कर के आखिरी स्थानीय आतंकी के ढेर होते ही दिल्ली में बड़ी रणनीति, सीमा पार आतंकवाद पर NIA का बड़ा सम्मेलन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनआईए की बिल्डिंग (डिजाइन इमेज) ( ANI AND ETV Bharat )

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन तेज होने के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) गुरुवार से राजधानी में दो दिन की आतंकवाद विरोधी सम्मेलन (एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस) करने वाली है. इस सम्मेलन का खास फोकस सीमा पार आतंकवाद से निपटने पर होगा. यह कॉन्फ्रेंस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे.

यह कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के एक दिन बाद हो रही है. इससे पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क और उनके स्थानीय गुर्गों की वजह से सुरक्षा को लेकर लगातार चुनौतियों का पता चलता है.

इस सम्मेलन को गृह मंत्रालय के तहत एनआई आयोजित कर रही है. सम्मेलन में 'सीमा पार आतंकवाद' यानि की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थीम पर चर्चा होगी. इस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सेंट्रल इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियां, सिक्योरिटी वाले और लीगल, फोरेंसिक और टेक्नोलॉजिकल डोमेन के एक्सपर्ट एक साथ आएंगे. कॉन्फ्रेंस का समय इसलिए अहम है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां ​​घाटी में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं. भट कथित तौर पर 11 नवंबर को कुलगाम में सीआरपीफ चेकपॉइंट पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें तीन पैरामिलिट्री के जवान घायल हो गए थे. उसका साथी, उमर निसार डार, सोमवार को एक एनकाउंटर में मारा गया. जबकि भट भागने में कामयाब रहा. सिक्योरिटी फोर्स ने बाद में उसे जंगलपोरा गांव में ट्रैक किया, जहां सरेंडर करने की बार-बार अपील करने पर उसे मार गिराया गया. गृह मंत्री शाह ने पहले आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति दोहराई थी. शाह ने भट को मार गिराने में जम्मू-कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मिलकर की गई कोशिशों की भी तारीफ की. गृह मंत्री के मुताबिक यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच असरदार तालमेल को दिखाता है.