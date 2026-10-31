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सियांग बांध विरोधी आग दिल्ली तक पहुंची, छात्रों ने किया अरुणाचल भवन का घेराव

अरुणाचल प्रदेश में सियांग बांध विरोधी प्रदर्शन (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सियांग बांध विरोधी प्रदर्शन की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है. शनिवार को नई दिल्ली में सैकड़ों छात्रों और कार्यकर्ताओं ने अरुणाचल भवन का घेराव किया. वे प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) का विरोध कर रहे थे.

उन्होंने हिरासत में लिए गए सभी लोगों की रिहाई, इस परियोजना को रद्द करने और अरुणाचल प्रदेश में अशांति के बीच तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को हटाने की मांग की. हिमखंड और यूथ फॉर चेंज के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में, लोगों ने बांध के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने परियोजना का विरोध करने वालों के खिलाफ की जा रही कथित कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की.

इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिनमें 'सियांग हाइड्रोपावर' कार्यकर्ता काटन मोयोंग (जिन्हें 'अबोर्मन' के नाम से भी जाना जाता है) शामिल हैं. अरुणाचल भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. इस विरोध प्रदर्शन के जरिए, प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच गया है. यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब अरुणाचल प्रदेश में तनाव बढ़ रहा है. वहां के स्थानीय समुदायों और छात्र संगठनों ने इस परियोजना का विरोध और तेज कर दिया है. उनका कहना है कि इससे लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा. वे अपनी पुश्तैनी जमीन खो देंगे. पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर भी खतरा पैदा होगा. अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इस प्रस्तावित परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसे एक बड़े जलविद्युत और बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा पहल के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, विपक्षी समूहों का कहना है कि कोई भी अगला कदम उठाने से पहले प्रभावित समुदायों की चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए. हाल के दिनों में यह आंदोलन हिंसक हो गया है. खबरों के अनुसार, पिछले हफ्ते पासीघाट में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान पथराव हुआ. पुलिसकर्मी घायल हुए और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा.