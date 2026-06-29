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पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष सिख नेताओं की पेशी

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

अमृतसर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्री और सिख विधायकों को सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष बेअदबी विरोधी कानून पर अपनी राय रखने के लिए बुलाया गया है. कहा जा रहा है कि इस कानून को श्री अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) समेत दूसरी ‘पंथिक’ संस्थाओं से ठीक से सलाह किए बिना लागू किया गया. पंजाब विधानसभा के एक विशेष सत्र में बेअदबी विरोधी कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन सिख बुद्धिजीवियों के साथ-साथ सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस बारे में चिंताएं जाहिर की. इसके बाद बेअदबी विरोधी कानून पर अपनी राय रखने के लिए सभी पार्टियों के सिख नेताओं को बुलाया गया. विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, 'श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ने कांग्रेस विधायक को बुलाया है और कांग्रेस पार्टी इस न्योते का पूरा सम्मान करेगी. उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस विधायक, चाहे वे सिख हों या गैर-सिख, श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होंगे और जत्थेदार के आदेशों का पालन करेंगे. हम मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार से भी अपील करते हैं कि वे श्री अकाल तख्त साहिब की गरिमा का सम्मान करें.