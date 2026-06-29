ETV Bharat / bharat

पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष सिख नेताओं की पेशी

सीएम मान ने बताया कि आप (AAP) के मंत्रियों, विधायकों को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया.

Punjab anti Sacrilege law
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 12:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमृतसर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्री और सिख विधायकों को सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष बेअदबी विरोधी कानून पर अपनी राय रखने के लिए बुलाया गया है. कहा जा रहा है कि इस कानून को श्री अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) समेत दूसरी ‘पंथिक’ संस्थाओं से ठीक से सलाह किए बिना लागू किया गया.

पंजाब विधानसभा के एक विशेष सत्र में बेअदबी विरोधी कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन सिख बुद्धिजीवियों के साथ-साथ सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस बारे में चिंताएं जाहिर की. इसके बाद बेअदबी विरोधी कानून पर अपनी राय रखने के लिए सभी पार्टियों के सिख नेताओं को बुलाया गया.

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, 'श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ने कांग्रेस विधायक को बुलाया है और कांग्रेस पार्टी इस न्योते का पूरा सम्मान करेगी. उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस विधायक, चाहे वे सिख हों या गैर-सिख, श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होंगे और जत्थेदार के आदेशों का पालन करेंगे. हम मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार से भी अपील करते हैं कि वे श्री अकाल तख्त साहिब की गरिमा का सम्मान करें.

उन्होंने कहा,'किसी भी धार्मिक संस्था की अथॉरिटी को चैलेंज करने के बजाय, वहां जाकर अपना स्टैंड लेना चाहिए और अगर कोई गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो उनका पालन करना चाहिए. पंजाब में आपसी भाईचारा और सामाजिक मेलजोल बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है.'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत ने कल कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब से मिलने वाले हर निर्देश का पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सम्मान करेगी. श्री अकाल तख्त साहिब सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और इसकी गरिमा का सम्मान करना हर सिख का फर्ज है. सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और धार्मिक संस्थाओं के सम्मान को सबसे ऊपर रखती है.'

मुख्यमंत्री मान ने आगे कहा, 'पंजाब सरकार के सभी मंत्री और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होंगे. यह पेशी पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ होगी. मुख्य पार्टी ने इस बारे में सभी विधायकों और मंत्रियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं ताकि पेशी के दौरान पूरा डेकोरम और डिसिप्लिन बना रहे. हर मंत्री और विधायक श्री अकाल तख्त साहिब पर पेशी के दौरान लिखकर अपना पक्ष रखेंगे. अपनी बात लिखकर पेश करने का मकसद पूरी बातें साफ-साफ और डेकोरम के हिसाब से पेश करना है. श्री अकाल तख्त साहिब जो भी फैसला या गाइडलाइंस देगा, उसे पूरे सम्मान के साथ सुना और माना जाएगा.'

ये भी पढ़ें- पंजाब कैबिनेट ने बेअदबी कानून को मंजूरी दी, उम्रकैद तक की सजा, जुर्माने का भी प्रावधान

TAGGED:

ALL SIKH MINISTERS MLA
SRI AKAL TAKHT SAHIB
श्री अकाल तख्त साहिब
पंजाब बेअदबी कानून
PUNJAB ANTI SACRILEGE LAW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.