दिल्ली में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों पर एक्शन: रामलीला मैदान पहुंचने से पहले ही करीब 150 लोग हिरासत में
रामलीला मैदान पहुंचने से पहले ही हिरासत में लिए गए आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी.
Published : September 3, 2026 at 4:25 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के रामलीला मैदान में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर गुरुवार को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. आंदोलन से जुड़े पदाधिकारी रमेश राघव के मुताबिक, करीब 150 लोगों को पुलिस बसों में बैठाकर ले गई और बाद में छोड़ दिया गया. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्हें पहले कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले अनुमति रद्द कर दी गई.
आंदोलनकारियों ने आरक्षण के साथ यूजीसी और एससी-एसटी एक्ट की समीक्षा की मांग भी उठाई. पुलिस कार्रवाई के बाद आयोजकों ने आगे की रणनीति तय करने की बात कही है. प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच के राष्ट्रीय संयोजक रमेश राघव ने बताया कि आंदोलन की मुख्य मांग आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और उसमें आवश्यक बदलाव करना है. उनके मुताबिक, आंदोलनकारी आरक्षण के साथ-साथ यूजीसी और एससी-एसटी एक्ट पर भी पुनर्विचार व समीक्षा की मांग कर रहे हैं.
रमेश राघव ने बताया कि प्रदर्शन के लिए पहले 3 सितंबर को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी थी. उनका दावा है कि आयोजकों को इसके लिए समय दिया गया था, लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले शाम को अनुमति रद्द कर दी गई. उनका आरोप है कि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि करीब 150 लोगों को पुलिस पकड़कर बसों में ले गई. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.
रमेश राघव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम सनातन करणी सेना के नाम से ली गई अनुमति के तहत प्रस्तावित था. उनके अनुसार आंदोलन में किसी एक समाज के लोग ही नहीं, बल्कि विभिन्न समाजों के लोग शामिल होने वाले थे.
आरक्षण का लाभ बार-बार उन्हीं लोगों को क्यों
आरक्षण के मुद्दे पर अपनी व्यक्तिगत स्थिति बताते हुए रमेश राघव ने कहा कि उन्हें खुद आरक्षण की वजह से किसी तरह की असफलता का सामना नहीं करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि वह पिछले करीब 25-30 वर्षों से अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच व सर्व समाज के साथ इस मुद्दे को उठाते रहे हैं. उनका कहना है कि उनकी आपत्ति आरक्षण के प्रावधान से ज्यादा उसके लाभ के वितरण व बार-बार मिलने वाले लाभ को लेकर है.
रमेश राघव ने कहा कि गांवों में देखने को मिलता है कि एक बार आरक्षण का लाभ हासिल करने वाले परिवारों को आगे भी उसका फायदा मिलता रहता है. उनके मुताबिक आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को अवसर देना है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आरक्षण का लाभ पहले से ही आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत परिवारों को बार-बार मिलता रहेगा तो उस समुदाय के गरीब लोगों का क्या होगा.
रमेश राघव ने कहा कि आरक्षण में आर्थिक आधार को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए और एक बार लाभ प्राप्त कर चुके सक्षम परिवारों को लगातार वही लाभ मिलने की व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए. फिलहाल पुलिस कार्रवाई के बाद प्रस्तावित प्रदर्शन अपने तय स्वरूप में नहीं हो सका. उन्होंने आगे कहा कि हिरासत में लिए गए साथियों के वापस आने के बाद बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी.
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