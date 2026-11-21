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क्या लद्दाख के संबंध में लिए गए निर्णय देश के हित में हैं: सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक, जलवायु कार्यकर्ता और लेह एपेक्स बॉडी के नेता (फाइल फोटो) ( ANI )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: जलवायु कार्यकर्ता और लेह एपेक्स बॉडी के नेता सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में 'जन-विरोधी' फैसले विशेष रूप से युद्धों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हस्तक्षेप की मांग करते हुए सोनम वांगचुक ने शनिवार को इस बात की चेतावनी दी है.

उन्होंने एलएबी के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लाक्रुक के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एलजी प्रशासन को जनता की नाराजगी का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक संवेदनशील मामला है.

सोनम वांगचुक ने केंद्र से पूछा कि क्या लद्दाख पर लिए गए फैसले देश के हित में हैं (ETV Bharat) सोनम वांगचुक ने कहा, "आप संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के लोगों को अलग-थलग कर रहे हैं. आप मनमाने ढंग से लोगों पर फैसले थोप रहे हैं." शुक्रवार रात हाउस अरेस्ट से रिहा हुए वांगचुक लेह के एनडीएस पार्क में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए. वे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) को टालने और सितंबर 2025 की हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट मांगने के साथ-साथ दूसरे मुद्दों पर भी बात कर रहे थे. उन्होंने रक्षा मंत्री से उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठाने की अपील की. वांगचुक ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जैसे पिछली लड़ाइयों में लोग देश के साथ खड़े रहे, वैसे ही आने वाली लड़ाइयों में लद्दाख देश के साथ खड़ा रहे. उन्होंने कहा, "रक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए कि क्या लद्दाख पर लिए गए फैसले देश के हित में हैं. उन्होंने पूछा कि वफादार और देशभक्त लोगों को बार-बार क्यों परेशान किया जा रहा है. सोनम वांगचुक, जलवायु कार्यकर्ता और लेह एपेक्स बॉडी के नेता (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि देश के लोग समझदार हैं और उन्हें पता है कि हीरो कौन है और विलेन कौन है. वांगचुक ने एलजी वी के सक्सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया. फिर छह महीने बाद इसे हटाकर और हाल ही में उन्हें हाउस अरेस्ट करके और बाद में रिहा करके केंद्र सरकार को शर्मिंदा किया.