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लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पारित, सदन की कार्यवाही कल के लिए स्थगित

लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पारित, सदन की कार्यवाही कल के लिए स्थगित ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित हो गया है. इसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा में भाग लिया और अपने विचार रखे. इस दौरान उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा.