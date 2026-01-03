छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली ढेर, डीवीसीएम मेंबर मंगलू और हितेश का भी मिला शव, भारी मात्रा में AK 47, INSAS, SLR Rifles मिले

ETV Bharat / bharat

बस्तर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में सुरक्षा बलों को नए साल पर बड़ी कामयाबी मिली है. बीजापुर और सुकमा के दक्षिणी क्षेत्रों में एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है. सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं.

मोस्ट वांटेड नक्सली मारे गए

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सुकमा और बीजापुर में मारे गए नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं. सुकमा में मारे गए 12 नक्सलियों में डीवीसीएम मेंबर मंगलू और हितेश का भी शव मिला है. दोनों कोंटा में आईईडी विस्फोट में शामिल थे, जिसमें एएसपी आकाश राव गिरिपूंजे शहीद हुए थे. वहीं बीजापुर में मारे गए नक्सली कई सीरियल किलिंग में शामिल रहे हैं.

बस्तर नक्सल ऑपरेशन की जानकारी देते हुए आईजी सुंदरराज पी (ETV Bharat Chhattisgarh)

जानिए कैसे और कब शुरू हुआ नक्सल ऑपरेशन

बस्तर आईजी ने जगदलपुर पुलिस मुख्यालय से मुठभेड़ की जानकारी दी. उन्होंने बताया, ''बीजापुर एवं सुकमा जिलों के दक्षिणी क्षेत्रों में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. अभियान के तहत दक्षिण बस्तर क्षेत्र में डीआरजी की टीमें रवाना की गई. इसके बाद आज सुबह 5:00 बजे से बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन शुरू हुआ.''

14 नक्सलियों के शव मिले, भारी मात्रा में हथियार मिले

बीजापुर में डीआरजी और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है.वहीं सुकमा जिले में भी सुबह लगभग 08:00 बजे सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग की स्थिति बनी हुई है. अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थलों से कुल 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK 47, INSAS, SLR Rifles जैसे हथियारों भी बरामद किए गए हैं.

नक्सल ऑपरेशन जारी

आईजी ने बताया कि चूंकि अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के सटीक स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारियां इस समय साझा नहीं की जा सकतीं, ताकि अभियान में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. ऑपरेशन पूरा होने के बाद अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं परिणाम साझा किए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर कामयाबी

  • साल 2025 में बस्तर संभाग के अलग अलग जिले में 256 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया.
  • साल 2025 में मुठभेड़ों के बाद, सर्च ऑपरेशन के दौरान और सरेंडर नक्सलियों से कुल 665 हथियार बरामद हुए.
  • साल 2025 में 1560 नक्सलियों ने सरेंडर किया.
  • साल 2025 में नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा में 52 से ज्यादा नए सुरक्षा कैंप खोले गए.

छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल एनकाउंटर

  • 03 दिसंबर 2025: बीजापुर जिले के गंगालूर में PLGA कंपनी नंबर 2 कमांडर मोदियामी वेल्ला समेत 18 नक्सली ढेर.
  • 11 नवंबर 2025: बीजापुर जिले में 6 नक्सली ढेर
  • 21 मई 2025: शीर्ष नक्सली नेता बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए.
  • 15 मई 2025: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली ढेर
  • 29 मार्च 2025: सुकमा में 17 नक्सलियों के शव बरामद, झीरमकांड में शामिल नक्सली भी ढेर, 25 लाख का था इनाम.
  • 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में हुए दो नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली ढेर.
  • 09 फरवरी 2025: बीजापुर जिले में 31 माओवादियों मारे गए.
  • 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद जिले में मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए.
  • 19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 माओवादी मारे गए.
  • 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में भीषण मुठभेड़ में 18 माओवादी ढेर हुए.
  • 22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 माओवादी मारे गए.
  • 04 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए.
  • 10 मई 2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए.
  • 16 अप्रैल 2024: कांकेर जिले में भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गये.
  • 02 अप्रैल2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 13 माओवादी ढेर.
  • 07 फरवरी 2019: बीजापुर जिले में हुई बड़ी मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर.
  • 06 अगस्त 2018: सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर.
  • 2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर.
  • 27 नवंबर 2014: सुकमा जिले में सीआरपीएफ) के साथ मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर, 25 गंभीर रूप से घायल हुए.
  • 16 अप्रैल 2013: बस्तर क्षेत्र में घने जंगलों वाले इलाके में मुठभेड़, 10 माओवादी ढेर.
  • 29 जून 2012: दंतेवाड़ा के जंगलों में मुठभेड़, सीआरपीएफ ने एक महिला समेत 20 नक्सली मार गिराए, 6 जवान भी घायल हुए.
  • 23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के आसरामपुरा गांव के पास सीआरपीएफ, 111 बटालियन और राज्य पुलिस कर्मियों के साथ भीषण मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर.
  • 18 फरवरी 2008: बीजापुर जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़, 13 नक्सली और सीआरपीएफ के 6 जवान मारे गए.
  • 10 जुलाई 2007: दंतेवाड़ा जिले में मुठभेड़ में 20 माओवादी ढेर, नौ सुरक्षाकर्मी घायल हुए.
