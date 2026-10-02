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Special : नक्सल अभियान में एक्सपर्ट अधिकारियों की हुई है पलामू में तैनाती, खास इलाकों को किया गया टारगेट

पलामू रेंज में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबल अब निर्णायक लड़ाई की तैयारी में हैं. इसके लिए खास रणनीति तैयार की गई है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.

Anti Naxal operation
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 11:19 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 1:13 PM IST

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पलामू: झारखंड में नक्सलियों का लगभग सफाया हो चुका है. गिने-चुने छह के करीब इनामी माओवादी बचे हुए हैं. जिन्हें टारगेट पर लेकर सुरक्षाबल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. ये सभी माओवादी झारखंड के पलामू रेंज में मौजूद हैं. इसलिए अब पलामू रेंज में सुरक्षाबल नक्सलियों के खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं.

हाल ही में झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों की हाइ लेवल बैठक हुई. जिसमें सभी जिलों के एसपी को टारगेट दिया गया है कि तीन महीने के अंदर सभी इलाकों को नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त कर देना है. इसी टारगेट पर पलामू पुलिस भी जोर-शोर से लगी हुई है. नक्सलियों से जुड़ी हर एक जानकारी इकट्ठा की गयी है.

नक्सल अभियान में एक्सपर्ट अधिकारियों की हुई है पलामू में तैनाती (Etv Bharat)

पलामू रेंज में बिहार-झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में माओवादी छिपे हुए हैं. इसे लेकर बिहार और झारखंड के पुलिस अधिकारियों के बीच भी बैठक हुई और रणनीति तैयार की गई. इस रणनीति के तहत पुलिस ने खास योजना तैयार किया है. झारखंड-बिहार सीमावर्ती इलाके के कई गांवों और जंगलों को टारगेट पर लिया गया है. पुलिस को भरोसा है कि इन्हीं गांव और जंगलों में माओवादी छिपे हुए हैं.

इसी कड़ी में पलामू में नक्सल अभियान में एक्सपर्ट अधिकारियों की तैनाती हुई है. पलामू रेंज के अंतर्गत पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला आते हैं. 2024 में पलामू को नक्सली मुक्त घोषित किया गया था, जबकि 2026 में गढ़वा भी नक्सल मुक्त के गाइडलाइन पर आ गया है. हालांकि, पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू रेंज में ही इनामी नक्सल बचे हुए हैं. अगर इन नक्सलियों के खिलाफ अभियान सफल होता है तो पूरा पलामू रेंज नक्सलमुक्त हो जाएगा.

Anti Naxal operation
अभियान के दौरान सुरक्षाबल (Etv Bharat)

"नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और ऑपरेशन में एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जा रही है. फिलहाल, कई इलाकों में तैनाती की भी गई है." - कपिल चौधरी, एसपी, पलामू

किन-किन इलाकों में नक्सलियों के दस्ते सक्रिय

पलामू के इलाके में 15 लाख के इनामी माओवादी नितेश यादव के नेतृत्व में माओवादियों का बड़ा दस्ता सक्रिय है. वहीं पलामू और लातेहार में 10 लाख के इनामी माओवादी मनोहर गंझू के नेतृत्व में नक्सली सक्रिय हैं. लातेहार और गढ़वा के सीमावर्ती इलाके में पांच लाख के इनामी राजू भूइयां के नेतृत्व में दस्ता सक्रिय है. जबकि पलामू में 10 लाख के इनामी शशिकांत गंझू के नेतृत्व में दस्ता सक्रिय है. शशिकांत गंझू के नेतृत्व में झारखंड में टीएसपीसी का एक मात्र दस्ता सक्रिय है.

Anti Naxal operation
अभियान के दौरान सुरक्षाबल (Etv Bharat)

नितेश यादव के पास पूरे झारखंड में सबसे बड़ा माओवादियों का दस्ता है. झारखंड पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, पलामू रेंज में छह इनामी नक्सली सक्रिय हैं. टीएसपीसी के दस्ते को टारगेट करने के लिए पलामू और चतरा के सीमावर्ती इलाके पर विशेष तौर-तरीके से पुलिस एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.

पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने खास इलाकों को किया चिन्हित, सप्लाई चेन पर नजर

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने खास इलाकों को टारगेट किया है. जिस तरह बूढ़ापहाड़ और सारंडा के इलाके में पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने घेरा तैयार किया था, उसी तरह झारखंड-बिहार सीमावर्ती इलाके में भी घेरा तैयार किया जा रहा है. पलामू के हुसैनाबाद और पिपरा थाना क्षेत्र के गांवों और जंगलों के लिए बिहार के साथ समन्वय बनाकर स्पेशल बलों की तैनाती की जा रही है.

Anti Naxal operation
अभियान के दौरान सुरक्षाबल (Etv Bharat)

पलामू-चतरा सीमावर्ती इलाके में झारखंड जगुआर, आईआरबी और जैप के साथ मिलकर नक्सलियों को टारगेट किया जा रहा है. जबकि लातेहार के इलाके में सीआरपीएफ और जगुआर के नेतृत्व में इनामी नक्सलियों को टारगेट किया गया है. पलामू के इलाके में माओवादियों की सप्लाई चेन पर पुलिस की नजर है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है. उनके समर्थकों को भी टारगेट किया गया है.

Anti Naxal operation
अभियान के दौरान सुरक्षाबल (Etv Bharat)

पलामू डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि नक्सलियों को चेतावनी भी जारी की गई है और उनके खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई शुरू की जा रही है. नक्सलियों का जल्द ही सफाया हो जाएगा. पुलिस लगातार सरेंडर की अपील कर रही है. सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एवं सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : October 2, 2026 at 1:13 PM IST

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