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बीजेपी ने राहुल गांधी को कहा देशद्रोही, मीर जाफर से की तुलना, भारत समिट में फिलिबैक की टिप्पणी पर साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान राहुल गांधी (डिजाइन इमेज) ( PTI AND ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगातार हमला जारी है. हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने और राहुल गांधी की मौजूदगी में उनकी प्रतिक्रिया ने इस हमले को और तेज कर दिया है.

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को मीर जाफर, देशद्रोही, अराजक और देश विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि वे देश को बर्बाद करने और भारत के दुश्मनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. अब पूरी पार्टी ही राहुल के खिलाफ काफी आक्रामक है और इसके खिलाफ कैंपेन चला रही है.

भारत समिट में फिलिबैक की टिप्पणी पर बीजेपी ने राहुल गांधी को क्या कहा, ईटीवी भारत रिपोर्ट (ETV Bharat) 13 और 14 नवंबर 2026 को तेलंगाना सरकार और कांग्रेस के सहयोग से हैदराबाद में भारत समिट आयोजित हुई थी. राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारत 2014 से लोकतंत्र नहीं रहा, बीजेपी फासीवादी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना 'डन डील' है. वहीं इसी मंच पर पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया. अब भाजपा ने इसे लेकर अभियान छेड़ दिया है. बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी इस अमर्यादित बयान के दौरान ताली बजाते और मुस्कुराते नजर आए. विदेशी व्यक्ति का कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रम में आकर भारत के चुनाव और लोकतंत्र पर ऐसे शब्द इस्तेमाल करना और राहुल गांधी की चुप्पी या प्रतिक्रिया ने बीजेपी को विदेशी ताकतों का सहारा वाला एक मजबूत नैरेटिव दे दिया है,जिसे लेकर भाजपा काफी आक्रामक मोड में आ गई है. सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने समिट को एंटी-इंडिया समिट या भारत बदनाम समिट के नाम से बुलाते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत-विरोधी ताकतों को एकजुट कर रहे हैं और हर मंच पर देश को बदनाम कर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं. भाटिया ने कहा कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि विपक्ष का नेता गैर-जिम्मेदार और अपरिपक्व है और उन्हें देशद्रोही या 'मीर जाफर' कहना गलत नहीं होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के मीर जाफर बन चुके हैं. वे देश की स्थिरता, प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों से नफरत करते हैं और दुश्मनों के साथ खड़े हैं. उन्होंने राहुल गांधी के लिए अराजक, देश विरोधी, ब्रेन-डेड और पार्ट-टाइम लीडर जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए. भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस, जाकिर नाइक, इल्हान उमर, जेरेमी कॉर्बिन और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल जैसी ताकतों के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाने और सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं.