बीजेपी ने राहुल गांधी को कहा देशद्रोही, मीर जाफर से की तुलना, भारत समिट में फिलिबैक की टिप्पणी पर साधा निशाना
भाजपा ने राहुल गांधी पर हैदराबाद में भारत विरोधी ताकतों को मंच मुहैया कराने का आरोप लगाया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 16, 2026 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगातार हमला जारी है. हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने और राहुल गांधी की मौजूदगी में उनकी प्रतिक्रिया ने इस हमले को और तेज कर दिया है.
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को मीर जाफर, देशद्रोही, अराजक और देश विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि वे देश को बर्बाद करने और भारत के दुश्मनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. अब पूरी पार्टी ही राहुल के खिलाफ काफी आक्रामक है और इसके खिलाफ कैंपेन चला रही है.
13 और 14 नवंबर 2026 को तेलंगाना सरकार और कांग्रेस के सहयोग से हैदराबाद में भारत समिट आयोजित हुई थी. राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारत 2014 से लोकतंत्र नहीं रहा, बीजेपी फासीवादी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना 'डन डील' है.
वहीं इसी मंच पर पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया. अब भाजपा ने इसे लेकर अभियान छेड़ दिया है. बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी इस अमर्यादित बयान के दौरान ताली बजाते और मुस्कुराते नजर आए.
विदेशी व्यक्ति का कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रम में आकर भारत के चुनाव और लोकतंत्र पर ऐसे शब्द इस्तेमाल करना और राहुल गांधी की चुप्पी या प्रतिक्रिया ने बीजेपी को विदेशी ताकतों का सहारा वाला एक मजबूत नैरेटिव दे दिया है,जिसे लेकर भाजपा काफी आक्रामक मोड में आ गई है.
#WATCH | Delhi | BJP national spokesperson Gaurav Bhatia says, "A platform that has to be ensured that it provides strength to India and Telangana was used to weaken India, express hatred for PM Narendra Modi, spread anarchy and sow seeds for instability in India: Rahul Gandhi was present at this 'anti-Bharat Summit'. Giacomo Filibeck, secretary-general of the Party of European Socialists, was given this platform and he used it to say, "Vote Chor, Gaddi Chhodd." Anarchist, immature, part-time, anti-national LoP Rahul Gandhi says things like this while in India. But look at the misfortune: a foreigner challenges and mocks India's mandate from an Indian platform. It is India's misfortune that its LoP is Rahul Gandhi. Rahul Gandhi did not stop Giacomo Filibeck; Rahul Gandhi did not say that it is our internal matter and Filibeck should not make comments on it. Rahul Gandhi clapped with a smile on his face; he laughed. This hurt Indians; it shamed all Indians that the LoP is clapping and laughing over matters related to India's sovereignty and democratic systems. Rahul Gandhi, while losing elections, is getting swept away in the hatred for Narendra Modi. He made his party lose 99 elections. This is his frustration. Rahul Gandhi has just one goal - to defame India..."— ANI (@ANI) November 16, 2026
सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने समिट को एंटी-इंडिया समिट या भारत बदनाम समिट के नाम से बुलाते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत-विरोधी ताकतों को एकजुट कर रहे हैं और हर मंच पर देश को बदनाम कर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं.
भाटिया ने कहा कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि विपक्ष का नेता गैर-जिम्मेदार और अपरिपक्व है और उन्हें देशद्रोही या 'मीर जाफर' कहना गलत नहीं होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के मीर जाफर बन चुके हैं. वे देश की स्थिरता, प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों से नफरत करते हैं और दुश्मनों के साथ खड़े हैं.
उन्होंने राहुल गांधी के लिए अराजक, देश विरोधी, ब्रेन-डेड और पार्ट-टाइम लीडर जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए. भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस, जाकिर नाइक, इल्हान उमर, जेरेमी कॉर्बिन और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल जैसी ताकतों के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाने और सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं.
भाजपा ने तेलंगाना सरकार के पैसे से इस कार्यक्रम पर भी सवाल उठाया है. इतिहास में मीर जाफर 1757 की प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों के साथ मिल गए थे. बीजेपी राहुल गांधी की तुलना इसी विश्वासघात से कर रही है. इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने 15 नवंबर को पुणे में कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करके सत्ता नहीं मिलेगी.
शाह ने कहा, "राहुल जी विदेश यात्राएं बंद कर गांवों में जाइए." उन्होंने कांग्रेस को वेंटीलेटर पार्टी बताया और कहा कि मोदी को हराना कोई डन डील नहीं है. वहीं भाजपा नेता सी.आर. केसवन ने समिट को भारत बदनाम समिट करार दिया और विदेशी डेलीगेट्स की विश्वसनीयता तथा सोरोस कनेक्शन पर भी सवाल उठाए. वहीं भाजपा नेता जी. किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी ने कार्यक्रम को एंटी-इंडिया बताया. तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने विरोध के दौरान हाउस अरेस्ट का भी आरोप लगाया.
इससे पहले भी अक्टूबर 2026 में भी गौरव भाटिया ने रेड-ग्रीन इकोसिस्टम और फ्रांस स्थित इंडियन अलायंस पेरिस का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को मीर जाफर कहा था. नवंबर की शुरुआत में उन्होंने अराजकता, तबाही और रेजाइम चेंज (Regime Change) की राजनीति का आरोप लगाया था.
बीजेपी लगातार राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, विदेशी मंचों पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल और विरोध-प्रदर्शनों को निशाना बना रही है. हैदराबाद समिट की घटना ने इस अभियान को एक नया आधार दे दिया है.
वहीं कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिखाना चाहती है, जबकि घरेलू राजनीति में विदेशी व्यक्ति द्वारा ऐसे नारे लगाए जाने और उस दौरान राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ने बीजेपी के हाथ में एक बड़ा और आसान हथियार दे दिया है. कांग्रेस इन आरोपों पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे रही है.
हालांकि पहले भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चुनावों के नजदीक होता रहा है जिसे राजनीतिक बयानबाजी कहा गया है. यही हमले का सिलसिला राहुल गांधी की वोट चोरी कैंपेन और चुनावी हारों के बाद एक बार फिर से तेज हो गया है. अंदरखाने भाजपा सूत्रों की माने तो बीजेपी राहुल को देश विरोधी और अपरिपक्व के रूप में फ्रेम कर अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक आलोचना का दमन बता रही है.
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