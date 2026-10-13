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पंजाब के मनसा में एंटी-ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या

पंजाब के मनसा में एंटी-ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

मानसा: पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग्स टास्क परविंदर सिंह झोटा को गोली मार कर हत्या कर दी गई. मंगलवार सुबह एक मेडिकल स्टोर मालिक ने उन पर फायरिंग कर दी. गोली इतनी करीब से मारी गई कि गोलियां उसके शरीर के आर-पार हो गई. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. परविंदर झोटा के एक साथी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि परविंदर सिंह की मौत हो गई.

शूटिंग का लाइव वीडियो

परविंदर 'झोटा' पर किए गए हमले का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है. इसमें मेडिकल स्टोर मालिक परविंदर सिंह पर खुलेआम गोलियां चलाते हुए दिख रहा है. सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. झोटा के समर्थक उनके घर पर जुटने लगे. कई राउंड गोलियां चलीं एक स्थानीय निवासी ने कहा, 'मेडिकल स्टोर के मालिक ने झोटा को गोली मार दी. उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया. झोटा को 3-4 गोलियां लगी.