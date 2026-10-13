पंजाब के मनसा में एंटी-ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या
एक्टिविस्ट परविंदर झोटा लंबे समय से मानसा में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहे थे.
Published : October 13, 2026 at 12:29 PM IST
मानसा: पंजाब के मानसा में एंटी ड्रग्स टास्क परविंदर सिंह झोटा को गोली मार कर हत्या कर दी गई. मंगलवार सुबह एक मेडिकल स्टोर मालिक ने उन पर फायरिंग कर दी. गोली इतनी करीब से मारी गई कि गोलियां उसके शरीर के आर-पार हो गई. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. परविंदर झोटा के एक साथी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि परविंदर सिंह की मौत हो गई.
शूटिंग का लाइव वीडियो
परविंदर 'झोटा' पर किए गए हमले का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है. इसमें मेडिकल स्टोर मालिक परविंदर सिंह पर खुलेआम गोलियां चलाते हुए दिख रहा है. सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. झोटा के समर्थक उनके घर पर जुटने लगे.
कई राउंड गोलियां चलीं
एक स्थानीय निवासी ने कहा, 'मेडिकल स्टोर के मालिक ने झोटा को गोली मार दी. उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया. झोटा को 3-4 गोलियां लगी.
नशाखोरी का विरोध करने पर हत्या
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने परविंदर सिंह की हत्या से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो शेयर किया है. फुटेज में परविंदर 'झोटा' को एक केमिस्ट की दुकान पर फिल्म बनाते हुए दिखाया गया है. तीखी बहस हुई और दुकानदार ने गोली चला दी. परविंदर झोटा ने आरोप लगाया था कि मेडिकल स्टोर मालिक पास में खड़े एक व्यक्ति को ड्रग्स की गोलियां दे रहा था. इस घटना के बाद बिक्रम मजीठिया ने एक बार फिर मान सरकार पर निशाना साधा है.
परविंदर ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया
परविंदर झोटा लंबे समय से मानसा में ड्रग्स खिलाफ अभियान चला रहे थे. उन्होंने न केवल ड्रग्स बल्कि नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए काम किया. कई तस्करों को भी पकड़वाया. नतीजतन वह अक्सर इस धंधे में शामिल लोगों से भिड़ जाते थे. उनके कहने पर कई पंचायतों ने मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किये.