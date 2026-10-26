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अरुणाचल प्रदेश में बांध के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बवाल, 12 घंटे के बंद के बीच माहौल तनावपूर्ण

अरुणाचल प्रदेश में सियांग डैम को लेकर तनाव बढ़ा (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

तेजपुर/अपर सुबनसिरी: अरुणाचल प्रदेश में बांध परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सोमवार को अपर सुबनसिरी जिले तक फैल गए. 'ऑल तागिन स्टूडेंट्स यूनियन' (ATSU) द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान वाहनों को नुकसान पहुंचाने और आगजनी की खबरें सामने आईं.

प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित 'मेंगा बांध' परियोजना का विरोध करते 'सियांग में कोई बांध नहीं' का नारा लगाते हुए अपनी पुरानी मांग दोहराई. सुबह 5 बजे शुरू हुए इस बंद का आह्वान ATSU ने DSU, SINALITASU, तालीहा स्टूडेंट्स यूनियन, डपोरिजो स्टूडेंट्स यूनियन और अन्य संगठनों तथा प्रभावित समुदायों के साथ मिलकर किया था. इसका मकसद एचएचपीसी समर्थित 'मेंगा बांध' प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना विरोध जताना था.

अपर सुबनसिरी के जिला मुख्यालय डपोरिजो में हालात तनावपूर्ण रहे. यहां बंद का समर्थन करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए थे. खबरों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई. इन घटनाओं ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और आशंका जताई जा रही है कि स्थिति और बिगड़ सकती है. यह विरोध प्रदर्शन दर्शाता है कि बांध विरोधी आंदोलन अब सियांग क्षेत्र से बाहर भी फैल गया है. सियांग क्षेत्र में 11,200 मेगावाट के प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) के विरोध में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार प्रदर्शन और अशांति देखी जा रही है. तनाव बढ़ने के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की दो कंपनियों को नवी मुंबई से पासीघाट एयरलिफ्ट किया. खबरों के मुताबिक सियांग क्षेत्र में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) की कुल 34 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिनमें महिला जवान भी शामिल हैं. प्रशासन का मकसद हिंसा को और बढ़ने से रोकना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है. यह कड़ी सुरक्षा तैनाती, 23 अक्टूबर को 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' का विरोध करने वाले संगठनों द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद के दौरान पासीघाट और पूर्वी सियांग जिले के अन्य हिस्सों में हुई अशांति के बाद की गई है.