जम्मू में उपमुख्यमंत्री के भाई के आवास पर एसीबी का छापा

एसीबी के छापेमारी में डिप्टी सीएम के भाई के घर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की जा रही है.

Security personnel stand outside the house during the ACB raid.
एसीबी छापेमारी के दौरान घर के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 1:24 PM IST

जम्मू : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बुधवार को जम्मू शहर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी के भाई पुलिस इंस्पेक्टर विजय चौधरी के घर पर छापा मारा.

बताया जाता है कि जम्मू शहर के कालोचक इलाके में विजय चौधरी के संतोक विहार घर पर आज सुबह छापेमारी शुरू हुई. विजय चौधरी जम्मू-कश्मीर पुलिस में निरीक्षक पद पर तैनात हैं. सितंबर 2025 में निरीक्षक विजय चौधरी का तबादला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया और अभी वे सस्पेंड हैं.

ज्यादा जानकारी और अधिकारिक जानकारी का इंतजार है. डिप्टी सीएम ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है. बताया जा रहा है कि शिकायत करने वालों को उनके पद का प्रयोग करके लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई.

ऐसे मामलों में, आरोपी अक्सर अलग गवाहों और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं. सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामलों में, एसीबी पहले उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी करने से पहले, बताई गई अधिक संपत्ति की असलियत पता लगाने के लिए शुरुआती जांच करता है.

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अपराध शुरू में केवल रणबीर पीनल कोड, 1989 के प्रावधानों के तहत आते थे. इस संबंध में लगभग 1,949 मामले दर्ज किए गए और स्थानीय पुलिस ने उनकी जांच की.

जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1949 के लागू होने के बाद, मामलों की जांच के लिए राज्य अपराध शाखा में 'भ्रष्टाचार विरोधी शाखा' नाम की एक अलग शाखा बनाई गई. हालांकि, 1962 में रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए “एंटी-करप्शन ऑर्गनाइजेशन” नाम का एक अलग संगठन बनाया गया. समय के साथ, भ्रष्टाचार की समस्या से अच्छे से निपटने के लिए कई कानून बनाए गए.

इन कानूनों में सबसे जरूरी थे भ्रष्टाचार निवारण कानून (संशोधन) एक्ट, 1983, जिसके तहत भ्रष्टाचार विरोधी संगठन का नाम बदलकर राज्य सतर्कता संगठन कर दिया गया, और जम्मू और कश्मीर लोक पुरुष एवं लोक सेवक (संपत्ति की घोषणा एवं अन्य प्रावधान) अधिनियम 1983 के तहत, अलग-अलग सार्वजनिक निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों, विधायक और मंत्रियों को भ्रष्टाचार कानून के दायरे में लाया गया और सभी लोक सेवक और आम लोगों के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न फाइल करना जरूरी कर दिया गया. ऐसा न करना पीसी एक्ट, 2006 के तहत एक जुर्म माना गया.

