अंता विधानसभा उपचुनाव: 'आप' का नरेश मीणा को समर्थन, केजरीवाल ने किया ऐलान

जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बागी नरेश मीणा को अब आम आदमी पार्टी ने समर्थन की घोषणा की है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए समर्थन देने की घोषणा की है.

केजरीवाल ने पोस्ट में लिखा कि "नरेश मीणा जी की कांग्रेस और बीजेपी की भ्रष्ट राजनीति और राजस्थान की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को समर्थन देने का फैसला लिया है." इसके बाद आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल के निर्णय के बाद प्रदेश कार्यकारणी और जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाकर राजस्थान आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में जुट जाने का निर्देश दिया है.