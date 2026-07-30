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दुर्ग जिला अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में चीटियों का हमला, तीन दिनों से सिजेरियन डिलीवरी बंद

संक्रमण के खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने ओटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है.

ANT INFESTATION IN HOSPITAL
ऑपरेशन थियेटर में चीटियों का हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 7:57 PM IST

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दुर्ग: दुर्ग जिला चिकित्सालय में मदर-चाइल्ड यूनिट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ऑपरेशन थिएटर में बड़ी संख्या में चींटियों के पहुंच जाने के कारण पिछले तीन दिनों से सिजेरियन डिलीवरी रोकनी पड़ी है.

जिला अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर पर चीटियों का हमला

दुर्ग जिला अस्पताल प्रबंधन ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ओटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और सभी सीजर ऑपरेशन मेजर ओटी में शिफ्ट कर दिए गए हैं. इसके चलते वहां पहले से तय आर्थोपेडिक और अन्य प्लांड सर्जरी की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है.

ऑपरेशन थियेटर में चीटियों का हमला (ETV Bharat)

संक्रमण के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं. फिलहाल किसी भी मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर नहीं किया गया है और सभी आवश्यक ऑपरेशन अस्पताल के दूसरे ऑपरेशन थिएटर में कराए जा रहे हैं. फ्यूमिगेशन और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में मदर-चाइल्ड यूनिट का ऑपरेशन थिएटर फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा. अस्पताल प्रशासन भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए भी स्थायी समाधान पर काम कर रहा है: आशीष मिंज, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल दुर्ग

District Hospital Durg
ऑपरेशन थिएटर में चींटियां (ETV Bharat)

रोजाना 5 ऑपरेशन टालने पड़ रहे

आपको बता दें कि जिला अस्पताल में रोजाना औसतन 5 ऑपरेशन टालने पड़े हैं, जबकि इमरजेंसी सर्जरी दूसरी टेबल पर जारी रखी गई. बताया जा रहा है कि अस्पताल की पुरानी इमारत, उखड़ी हुई टाइल्स और उनमें बनी दरारों के जरिए चींटियां बीते कई दिनों से लगातार ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच रही हैं. वहीं, पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था में लापरवाही और भवन की तकनीकी खामियों को भी इस समस्या की बड़ी वजह कहा जा रहा है.

District Hospital Durg
ऑपरेशन थिएटर में चींटियां (ETV Bharat)
District Hospital Durg
ऑपरेशन थिएटर में चींटियां (ETV Bharat)

प्रभावित एरिया को किया गया सील

जिला अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभावित हिस्से को सील कर दिया है और पेस्ट कंट्रोल, फ्यूमिगेशन तथा आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू करा दिए हैं.

District Hospital Durg
ऑपरेशन थिएटर में चींटियां (ETV Bharat)
District Hospital Durg
ऑपरेशन थिएटर में चींटियां (ETV Bharat)

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