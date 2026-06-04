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वैभव सूर्यवंशी जैसा गॉड गिफ्टेड है बिहार का वंडर बॉय अंश, 90 आवाजों में करता है मिमिक्री

मुजफ्फरपुर के 11 वर्षीय अंश मिश्रा 90 आवाजों की मिमिक्री, भोजपुरी गायकी और मंचीय पेशकश से नई पहचान बना रहे हैं. पढ़ें- कृष्णनंदन की रिपोर्ट..

अंश के पास 90 आवाजें निकालने का अनोखा हुनर
अंश के पास 90 आवाजें निकालने का अनोखा हुनर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 8:20 PM IST

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पटना : बिहार की मिट्टी प्रतिभाओं को जन्म देने के लिए जानी जाती है. कभी वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी मैदान पर कमाल करता है तो कोई अपनी कला से लोगों को हैरान कर देता है. मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले 11 वर्षीय अंश मिश्रा भी ऐसी ही एक असाधारण प्रतिभा हैं. उम्र भले छोटी हो, लेकिन उनकी कला इतनी बड़ी है कि लोग उन्हें सुनकर और देखकर दंग रह जाते हैं. पशु पक्षियों की आवाजों की हूबहू नकल करने वाला यह बच्चा अब भोजपुरी संगीत जगत में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है.

90 आवाजें निकालने का अनोखा हुनर : अंश मिश्रा की सबसे बड़ी पहचान उनकी मिमिक्री कला है. वह लगभग 90 प्रकार की आवाजें निकाल सकते हैं. गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कौआ, कोयल समेत कई पशु पक्षियों की आवाजों को वह इतनी सटीकता से दोहराते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. इतना ही नहीं, जानवरों के बच्चों की आवाजों की भी वे बेहतरीन नकल कर लेते हैं. उनकी यह कला मंच पर दर्शकों को रोमांचित कर देती है.

भोजपुरी लोकगीत गायक एवं मिमिक्री आर्टिस्ट अंश
भोजपुरी लोकगीत गायक एवं मिमिक्री आर्टिस्ट अंश (ETV Bharat)

आवाजों के पीछे छिपी बारीक समझ : अंश सिर्फ आवाजों की नकल नहीं करते, बल्कि उन्हें समझते भी हैं. वह बताते हैं कि कुत्तों की खुशी, गुस्से और डर की आवाज अलग-अलग होती है. नर और मादा जानवरों की आवाज में भी अंतर होता है. कम उम्र में ही प्रकृति और जीव जंतुओं की ध्वनियों को समझने की यह क्षमता उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती है.

भोजपुरी लोकगीतों का उभरता सितारा : मिमिक्री के साथ साथ अंश की दूसरी पहचान उनकी गायकी है. भोजपुरी लोकगीतों पर उनकी मजबूत पकड़ है. शादी विवाह में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत हों या बेटी की विदाई के मार्मिक लोकगीत, अंश उन्हें पूरे भाव और सुर के साथ प्रस्तुत करते हैं. उनकी आवाज में लोकसंस्कृति की मिठास झलकती है, जिसने उन्हें कम समय में लोकप्रिय बना दिया है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बड़े कलाकारों के साथ साझा कर चुके हैं मंच : महज 11 वर्ष की उम्र में अंश भोजपुरी जगत के कई चर्चित कलाकारों के साथ मंच साझा कर चुके हैं. पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला कल्लू और निरहुआ जैसे बड़े नामों के साथ कार्यक्रमों में प्रस्तुति देना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. लगातार मिल रही सराहना ने अंश के आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है.

''बचपन से ही गांव में पशु-पक्षियों की आवाजें सुनने का मौका मिलता था. ध्यान से उनकी आवाज सुनता था और फिर उसकी नकल करने की कोशिश करता था. छह-सात साल की उम्र तक आते-आते मैने कई जानवरों की आवाज निकालना सीख लिया. इसी दौरान संगीत के प्रति भी लगाव बढ़ने लगा. गांव में जब किसी घर में शादी होती थी तो दूर-दूर तक बजने वाले गीतों को ध्यान से सुनता था. धीरे-धीरे उन्हें गुनगुनाने लगा, यही शौक आगे चलकर मेरी पहचान बनने लगा.''- अंश मिश्रा, नन्हा मिमिक्री आर्टिस्ट और भोजपुरी गायक

अपने पिता के साथ अंश
अपने पिता के साथ अंश (ETV Bharat)

लालू यादव की मिमिक्री ने बटोरी खूब वाहवाही : अंश की प्रतिभा केवल पशु पक्षियों तक सीमित नहीं है. वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की आवाज की शानदार नकल करते हैं. सबसे खास बात यह है कि उन्हें लालू यादव के सामने उनकी मिमिक्री करने का मौका भी मिला. अंश बताते हैं कि उनकी प्रस्तुति सुनकर लालू यादव ने उनकी खुलकर तारीफ की थी, जो उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है.

गांव की आवाजों से शुरू हुआ सफर : अंश बताते हैं कि बचपन से ही गांव का वातावरण उनकी प्रेरणा रहा है. पशु पक्षियों की आवाजें सुनकर वह उनकी नकल करने की कोशिश करते थे. छह सात साल की उम्र तक आते आते उन्होंने कई आवाजों पर महारत हासिल कर ली. इसी दौरान शादी विवाह में बजने वाले भोजपुरी गीतों ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया और धीरे धीरे यही शौक उनकी पहचान बन गया.

मोबाइल पर नेताओं को सुनकर सीखी मिमिक्री : गांव के लोग अक्सर उनसे अलग अलग जानवरों की आवाज निकालने को कहते थे. जब लोगों ने उनकी कला को सराहा तो उन्होंने नेताओं की आवाजों की नकल करना शुरू किया. मोबाइल पर भाषण सुनकर उन्होंने लगातार अभ्यास किया और देखते ही देखते राजनीतिक मिमिक्री में भी माहिर हो गए. आज उनकी यह कला लोगों को खूब पसंद आती है.

दो वर्षों से लगातार कर रहे स्टेज शो : पिछले दो वर्षों में अंश ने कई मंचीय कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी है. उनके गीतों के कुछ एल्बम भी रिलीज हो चुके हैं. भोजपुरी के साथ साथ वह हिंदी गीत भी गाते हैं, लेकिन उनका दिल भोजपुरी लोकसंगीत में बसता है. उनका सपना है कि वह भोजपुरी संगीत और फिल्मों की दुनिया में बड़ा नाम कमाएं और बिहार की लोकसंस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं.

बेटे के सपनों के लिए पिता ने बदली जिंदगी : अंश की सफलता के पीछे उनके पिता मनोज मिश्रा का बड़ा योगदान है. साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले मनोज मिश्रा पहले ट्रक चालक थे. लेकिन बेटे की प्रतिभा को पहचानने के बाद उन्होंने ट्रक चलाना छोड़ दिया और खेती किसानी के सहारे परिवार चलाने लगे. आज उनका अधिकांश समय अंश की प्रतिभा को निखारने में बीतता है.

गुरु की तलाश में जुटा परिवार : मनोज मिश्रा चाहते हैं कि अंश को ऐसा गुरु मिले जो उन्हें भोजपुरी और शास्त्रीय संगीत की गहराइयों से परिचित करा सके. उनका मानना है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर अंश राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. अब तक जिन भी कलाकारों और गणमान्य लोगों ने अंश को सुना है, सभी ने उनकी प्रतिभा की सराहना की है.

छोटे गांव से बड़े सपनों तक का सफर : आज अंश मिश्रा इस बात का जीता जागता उदाहरण हैं कि प्रतिभा किसी सुविधा या संसाधन की मोहताज नहीं होती. मेहनत, लगन और परिवार के सहयोग से एक छोटे से गांव का बच्चा भी बड़े मंचों तक पहुंच सकता है. 90 आवाजों का यह जादूगर अब अपने सपनों को सच करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार को उस पर गर्व है.

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