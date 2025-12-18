ETV Bharat / bharat

ANR कॉलेज डायमंड जुबली सेलिब्रेशन: रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण ने 50 लाख रु. डोनेशन का किया ऐलान

डायमंड जुबली के जश्न पर खुशी जताते हुए वेंकैया नायडू ने सभी से कॉलेज के विकास में सहयोग करने की अपील की. ​​उन्होंने कॉलेज के लिए 2 करोड़ रुपये देने के लिए अक्किनेनी परिवार की तारीफ की और स्टूडेंट्स को जिंदगी में आगे बढ़ने और आने वाली पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल बनने की सलाह दी.

अक्किनेनी पोस्टल स्टैम्प कृष्णा जिले के गुडीवाड़ा में अक्किनेनी नागेश्वर राव कॉलेज के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के आखिरी दिन बहुत जोश देखा गया. चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अक्किनेनी नागेश्वर राव की तस्वीर वाला एक पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया. डायमंड जुबली के मौके पर गवर्नर अब्दुल नजीर और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने बधाई संदेश भेजे.

इस दौरान पूर्व सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केवी चौधरी ने कहा कि पुराने कोर्स की जगह ऐसे करिकुलम आने चाहिए जो स्टूडेंट्स को उनके सपने पूरे करने में मदद करें. ANR कॉलेज डायमंड जुबली के मौके पर रामोजी ग्रुप कंपनीज के CMD चेरुकुरी किरण ने एक खास सोविनियर का उद्घाटन किया.

गुडीवाड़ा (आंध्र प्रदेश): पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलना होगा. उन्होंने गुडीवाड़ा में ANR कॉलेज के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया और अक्किनेनी नागेश्वर राव की तस्वीर वाला एक पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया.

कोर्स में सुधार की जरूरत

पूर्व सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केवी चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि पुराने कोर्स की जगह नए कोर्स लाने चाहिए जो स्टूडेंट्स की उम्मीदों के हिसाब से हों. उन्होंने कॉलेज की इतनी तरक्की देखने की इच्छा जताई कि पिछले 25 सालों में उसकी कामयाबी उसके पहले 75 सालों से तीन गुना ज़्यादा हो.

रामोजी राव स्किल डेवलपमेंट सेंटर

रामोजी ग्रुप कंपनीज के CMD चेरुकुरी किरण ने ANR कॉलेज की डायमंड जुबली सोविनियर का वर्चुअली उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि जिस कॉलेज में उनके माता-पिता ने पढ़ाई की थी, उससे फिर से जुड़ना और पुराने अनुभवों को याद करना अच्छा है.

उन्होंने ANR कॉलेज में रामोजी राव स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की योजना की घोषणा की और इस मकसद के लिए 50 रुपये लाख के डोनेशन का ऐलान किया. पूर्व उपमुख्यमंत्री वेंकैया नायडू ने चेरुकुरी किरण के इस कदम की तारीफ की और रिक्वेस्ट की कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर को ईनाडू मैनेजमेंट मैनेज करे.

कॉलेज भविष्य के लीडर बनाते हैं

हाई कोर्ट के जज जस्टिस बट्टू देवानंद ने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स को लीडर बनाने में पहली सीढ़ी होते हैं. उन्होंने याद किया कि उसी कॉलेज के टीचर्स की गाइडेंस ने उन्हें जज के पद तक पहुंचने में मदद की.

पामारू और गुडीवाड़ा के MLA वरला कुमार राजा और वेणीगंडला रामू ने कहा कि अक्किनेनी नागेश्वर राव के दिखाए रास्ते ने आज कई स्टूडेंट्स को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की है. उन्होंने कहा कि हालांकि ANR ने खुद फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी. उन्होंने कॉलेज के लगातार डेवलपमेंट के लिए अपने सपोर्ट का भरोसा भी दिलाया.

