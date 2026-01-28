ETV Bharat / bharat

SC ने की मेडिकल एडमिशन के लिए सामान्य उम्मीदवार के बौद्ध धर्म अपनाने की आलोचना, कहा- ‘धोखाधड़ी का एक और तरीका’

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि यह धोखाधड़ी का एक और तरीका है और पूछा कि क्या वे कुछ वास्तविक अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहते हैं? सीजेआई ने कहा कि वे सबसे अमीर, सबसे अच्छी जगह पर बसे, ऊंची जाति के समुदायों में से एक हैं, और बताया कि उनके पास खेती की जमीन है और सुविधाएं भी हैं.

सीजेआई ने कहा कि पुनिया अनुसूचित जाति श्रेणी में हो सकते हैं, और पुनिया जाट भी हो सकते हैं, जो सामान्य श्रेणी है, और वकील से पूछा, “आप कौन से पुनिया हैं?” उन्होंने जवाब दिया कि वे जाट हैं और उन्होंने धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया है. सीजेआई ने कहा कि फिर आप अल्पसंख्यक कैसे बन सकते हैं?

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, और उन्होंने संबंधित अथॉरिटी से जारी सर्टिफिकेट दिखाए, जिसमें दावा किया गया था कि वे बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. सीजेआई, जो साफ तौर पर इस बात से सहमत नहीं थे, ने वकील से पूछा कि उनके मुवक्किल पुनिया जाति के हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह कदम “धोखाधड़ी का एक और तरीका” है, और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां “असली अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के अधिकारों को छीनने” की कोशिश करती हैं. यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में माइनॉरिटी कोटे के तहत एडमिशन पाने के लिए अल्पसंख्यक कोटा के दो कैंडिडेट्स के बौद्ध धर्म अपनाने की कड़ी आलोचना की.

याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने सच में बौद्ध धर्म अपना लिया है. सीजेआई ने कहा, "हमें और टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें..." बेंच ने देखा कि कैंडिडेट्स ने सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के तौर पर नीट-पीजी के लिए आवेदन किया था और दावा किया था कि वे आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से नहीं हैं.

बेंच ने हैरानी जताई कि उन्हें अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट कैसे जारी किए गए, और कहा कि इस मामले में गहरी जांच की जरूरत है. बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि दोनों आवेदन ने मेडिकल साइंसेज में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में आवेदन करते समय खुद को सामान्य कैंडिडेट बताया था.

बेंच ने कहा कि उसने यह पता लगा लिया है कि आवेदक जन्म से सामान्य श्रेणी के हैं. बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि एसडीओ के जारी सर्टिफिकेट की उच्च अधिकारियों द्वारा गहरी जांच की जरूरत है, खासकर इस बात को देखते हुए कि नीट-पीजी 2025 में, कैंडिडेट्स सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के तौर पर शामिल हुए थे, और उन्होंने आगे साफ तौर पर बताया था कि वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके से नहीं हैं.

बेंच ने कहा कि फिर वे अल्पसंख्यक समुदाय के कैंडिडेट कैसे बन गए? बेंच ने कहा कि वह हरियाणा के मुख्य सचिव से जानना चाहेगी कि अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं?

इसमें आगे पूछा गया कि क्या यह मंजूर है कि एक सामान्य श्रेणी का कैंडिडेट, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके से ऊपर है, और जिसने 2025 की परीक्षा में ही अपनी पहचान सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट के तौर पर बताई है, उसे बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी का कैंडिडेट बनने की इजाजत दी जा सकती है? अगर नहीं, तो संबंधित अथॉरिटी ने यह सर्टिफिकेट किस आधार पर जारी किया?

बेंच ने कहा कि आगे के निर्देश स्टेटस रिपोर्ट पर निर्भर करेंगे, जिसे हरियाणा राज्य को दो हफ्ते के अंदर जमा करना होगा. पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी. पीठ हरियाणा के दो व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत मेडिकल स्नातकोत्तर में उन्हें प्रवेश देने के निर्देश देने की मांग की थी.

