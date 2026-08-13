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आईआईटी खड़गपुर में इमारत की छत से गिरने से छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस

खड़गपुर: पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर में एक और छात्र की मौत हो गई है. बुधवार दोपहर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दूसरे साल के छात्र अंकित शर्मा (19) की नालंदा कॉम्प्लेक्स की छत से गिरने से मौत हो गई.

राजस्थान का रहने वाला अंकित को गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह अभी साफ नहीं है कि वह छत से कैसे गिरा. क्या यह कोई हादसा था या कोई और वजह थी. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अंकित दोपहर में नालंदा कॉम्प्लेक्स के पास पड़ा हुआ मिला. सुरक्षाकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. खड़गपुर डिवीज़न की एएसपी बुशरा बानो ने कहा, " आईआईटी खड़गपुर में एक और छात्र की मौत हो गई है. वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दूसरे साल का छात्र था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता. जांच के दौरान मौत की वजह का पता लगाया जा रहा है."

वहीं, आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर सुमन चक्रवर्ती ने भी कहा कि अभी तक यह साफ नहीं है कि घटना कैसे हुई. उन्होंने बताया कि सुरक्षाकर्मियों की शुरुआती जांच के मुताबिक, अंकित क्लासरूम कॉम्प्लेक्स के पास गिर गया था. घटना को बेहद दुखद और चौंकाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ठोस सुराग या कनेक्शन नहीं मिला है. घटना की वजह की जानकारी पुलिस जांच से सामने आएगी.