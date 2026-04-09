ETV Bharat / bharat

भारतीय पोत 15,400 टन एलपीजी लेकर नवी मुंबई के जेएनपीए पहुंचा

ग्रीन आशा नामक भारतीय टैंकर 15,400 टन एलपीजी लेकर सुरक्षित नवी मुंबई के जेएनपीए पोर्ट पहुंच गया है.

Indian vessel carrying 15,400 tonnes of LPG arrives at JNPA, Navi Mumbai
author img

By PTI

Published : April 9, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारतीय ध्वज वाला एक पोत होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर 15,400 टन एलपीजी के साथ नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) पहुंच गया है. जेएनपीए ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

पत्तन प्राधिकरण ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘जेएनपीए ने भारतीय ध्वज वाले एलपीजी पोत 'ग्रीन आशा' का आज स्वागत किया. इस पोत ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार किया और बीपीसीएल-आईओसीएल द्वारा संचालित जेएनपीए के 'लिक्विड बर्थ' पर लंगर डाला.’’

विज्ञप्ति के अनुसार, यह घटनाक्रम अहम है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर जेएनपीए पहुंचने वाला यह पहला ऐसा पोत है. पोत 15,400 टन एलपीजी लेकर पहुंचा.

प्राधिकरण ने कहा, ‘‘पोत, उस पर लदा माल और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं. यह आगमन जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी समुद्री संचालन की दक्षता को दर्शाता है और देश के लिए आवश्यक एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है.’’ अधिकारियों के मुताबिक, जेएनपीए देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है.

डीजी शिपिंग ने अब तक 1,803 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाने में मदद की है, जिसमें पिछले 24 घंटों में खाड़ी क्षेत्र की अलग-अलग जगहों से 49 नाविक शामिल हैं. पूरे भारत में पोर्ट ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी हैं और किसी भी तरह की भीड़ की कोई खबर नहीं है. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के स्टेट मैरीटाइम बोर्ड ने सुचारू कामकाज की पुष्टि की है. बयान में कहा गया है कि मंत्रालय भारतीय नाविकों की भलाई और बिना किसी रुकावट के समुद्री ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और समुद्री हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है.

ये भी पढ़ें- LPG की कमी से घरों में फिर से गोबर और कोयले का इस्तेमाल बढ़ा, प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम की चेतावनी

TAGGED:

LPG TANKER INDIA JNPA
GREEN ASHA SHIP INDIA
STRAIT OF HORMUZ SHIPPING
INDIA GAS SUPPLY UPDATE
WEST ASIA CRISIS IMPACT INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.