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ममता बनर्जी की 'करीबी' ने भी छोड़ा साथ! पार्टी से दिया इस्तीफा

बंगाल टीएमसी की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है.

Another Setback For Mamata Banerjee, Chandrima Bhattacharya resigns as TMC Bengal chief
चंद्रिमा भट्टाचार्य (बीच में) (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 3:09 PM IST

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट को एक और झटका लगा है. पार्टी की बंगाल इकाई की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद चंद्रिमा भट्टाचार्य को संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन एक महीने से भी कम समय में उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया.

तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में भट्टाचार्य ने पार्टी में अपने अन्य पदों से भी इस्तीफा देने की घोषणा की, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या उन्होंने पार्टी से पूरी तरह खुद को अलग कर लिया है.

भट्टाचार्य ने अलग-अलग बैंकों में पार्टी के अकाउंट्स की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) और चुनाव आयोग के सामने पेश होने के लिए ममता बनर्जी की अधिकृत व्यक्ति के तौर पर भी खुद को हटा लिया.

चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी विधायक प्रसून बनर्जी ने कहा, "चंद्रिमा भट्टाचार्य हमेशा से पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं. वह पार्टी से कई बार विधायक और मंत्री भी रहीं. उन्होंने फैसला लिया है. मुझे लगता है कि उनके फैसले के पीछे कोई ठोस वजह होगी, और आपको फैसले का सम्मान करना चाहिए."

चंद्रिमा भट्टाचार्य पिछली ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहीं और राज्य मंत्री के तौर पर वित्त और स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों का जिम्मा संभाला. वह पार्टी की महिला विंग का नेतृत्व करती थीं.

5 जून को ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर हुई पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में भट्टाचार्य को वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था.

तीन बार की विधायक रहीं चंद्रिमा भट्टाचार्य को हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2026 में दमदम उत्तर सीट से हार का सामना करना पड़ा था. BJP के सौरव सिकदर ने उन्हें हराया था.

यह भी पढ़ें- TMC मुख्यालय पर 'कब्जा' युद्ध! ममता बनाम ऋतब्रत की जंग में कूदी CRPF, अब चुनाव आयोग पर टिकीं नजरें

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