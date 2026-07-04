ETV Bharat / bharat

ममता बनर्जी की 'करीबी' ने भी छोड़ा साथ! पार्टी से दिया इस्तीफा

चंद्रिमा भट्टाचार्य (बीच में) ( File/ ANI )

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट को एक और झटका लगा है. पार्टी की बंगाल इकाई की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद चंद्रिमा भट्टाचार्य को संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन एक महीने से भी कम समय में उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में भट्टाचार्य ने पार्टी में अपने अन्य पदों से भी इस्तीफा देने की घोषणा की, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या उन्होंने पार्टी से पूरी तरह खुद को अलग कर लिया है. भट्टाचार्य ने अलग-अलग बैंकों में पार्टी के अकाउंट्स की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) और चुनाव आयोग के सामने पेश होने के लिए ममता बनर्जी की अधिकृत व्यक्ति के तौर पर भी खुद को हटा लिया.