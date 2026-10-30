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उत्तराखंड के व्यास घाटी में अद्भुत संयोग, बर्फबारी के बाद ओम पर्वत पर एक साथ उभरे दो ओम, बना कौतूहल का विषय

ओम पर्वत पर एक साथ उभरे दो ओम ( Photo-ETV Bharat )

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): सीमांत पिथौरागढ़ जिले में सीमांत क्षेत्र चीन सीमा से सटी व्यास घाटी में स्थित पवित्र ओम (ॐ) पर्वत पर इन दिनों प्रकृति का एक ऐसा अनूठा और अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. जिसने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अभिभूत कर दिया है. ईटीवी भारत संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस पल-पल बदलते रूप का आंखों देखा हाल जाना. इस दौरान सामने आया कि ओम पर्वत के ढलान पर इस बार एक और ओम जैसी आकृति प्राकृतिक रूप से उभर आई है. आस्था और कुदरत के मिलन की एक बेहद विस्मरणीय तस्वीर को देखकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है.

एक साथ दो ओम की आकृतियों ने बढ़ाया कौतूहल: आदि कैलाश यात्रा पर पहुंचे तीर्थयात्री और पर्यटक इस दुर्लभ नजारे को देखकर पूरी तरह से अभिभूत दिखाई दिए. सामान्य तौर पर इस पर्वत पर बर्फ के प्राकृतिक जमाव से केवल एक ही पवित्र ओम की आकृति दिखाई देती है. लेकिन इस बार मुख्य आकृति के ठीक पास दूसरी ओम जैसी आकृति का उभरना आस्था और चमत्कार का अनोखा संगम माना जा रहा है.