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बंगाल में पुलिस एक्शन: रायगंज में नाबालिग के रेप और मर्डर का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

रायगंज: पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के रायगंज में रविवार रात को चौथा एनकाउंटर हुआ. नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी दिलीप रॉय को बिहार भागने की कोशिश करते समय गोली मार दी गई.

पुलिस के मुताबिक जब पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने गांव पहुंची तो दिलीप ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चला दी. पुलिस ने सेल्फ-डिफेंस में उसे गोली मारी, जिससे दिलीप घायल हो गया. उसे रायगंज मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

5 नवंबर को रायगंज के अब्दुलघाटा इलाके के कुलिक जंगल से एक 13 साल की लड़की की सड़ी-गली लाश मिली थी. पोस्टमॉर्टम से पता चला कि हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था. मुख्य संदिग्ध दिलीप रॉय इलाके से भाग गया था और पिछले तीन दिनों से छिपा हुआ था. पुलिस को खबर मिली कि वह गौरी ग्राम पंचायत इलाके में छिपा है और पुलिस ने रेड शुरू कर दी. एक अधिकारी ने कहा, 'दिलीप को देखते ही पुलिस टीम ने उसे रुकने का आदेश दिया, लेकिन उसने गोली चला दी. एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी और टीम को मजबूरन अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी.' स्थानीय लोगों ने कहा कि दिलीप एक कुख्यात अपराधी था, जिस पर पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों का आरोप था और उसके खिलाफ रायगंज पुलिस स्टेशन में कई बार शिकायतें दर्ज की गई थी.