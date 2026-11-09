बंगाल में पुलिस एक्शन: रायगंज में नाबालिग के रेप और मर्डर का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया
आरोपी दिलीप रॉय 5 नवंबर को रायगंज के कुलिक जंगल से एक नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद से फरार था.
Published : November 9, 2026 at 1:25 PM IST
रायगंज: पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के रायगंज में रविवार रात को चौथा एनकाउंटर हुआ. नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी दिलीप रॉय को बिहार भागने की कोशिश करते समय गोली मार दी गई.
पुलिस के मुताबिक जब पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने गांव पहुंची तो दिलीप ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोली चला दी. पुलिस ने सेल्फ-डिफेंस में उसे गोली मारी, जिससे दिलीप घायल हो गया. उसे रायगंज मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
5 नवंबर को रायगंज के अब्दुलघाटा इलाके के कुलिक जंगल से एक 13 साल की लड़की की सड़ी-गली लाश मिली थी. पोस्टमॉर्टम से पता चला कि हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था. मुख्य संदिग्ध दिलीप रॉय इलाके से भाग गया था और पिछले तीन दिनों से छिपा हुआ था. पुलिस को खबर मिली कि वह गौरी ग्राम पंचायत इलाके में छिपा है और पुलिस ने रेड शुरू कर दी.
एक अधिकारी ने कहा, 'दिलीप को देखते ही पुलिस टीम ने उसे रुकने का आदेश दिया, लेकिन उसने गोली चला दी. एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी और टीम को मजबूरन अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी.' स्थानीय लोगों ने कहा कि दिलीप एक कुख्यात अपराधी था, जिस पर पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों का आरोप था और उसके खिलाफ रायगंज पुलिस स्टेशन में कई बार शिकायतें दर्ज की गई थी.
इस एनकाउंटर पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. कुछ लोगों ने इसे एक जघन्य अपराध के लिए सही सजा बताया है, उनका तर्क है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा होगा और वे ऐसे काम करने से पहले दो बार सोचेंगे. हालांकि, दूसरों का तर्क है कि सभ्य समाज में ऐसे एनकाउंटर मंजूर नहीं हैं और अगर पुलिस सिर्फ लोगों को गोली मारकर मार डालेगी तो कानूनी और न्यायिक व्यवस्था के मकसद पर सवाल उठाते हैं.
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने कहा, 'अगर कोई कानून के खिलाफ काम करता है या कानून अपने हाथ में लेता है, तो उसे जरूर पुलिस का सामना करना पड़ेगा. कुछ स्थितियों में पुलिस को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है. हमें यह पक्का करना होगा कि ऐसी घटनाएं बढ़ें नहीं. सभी से कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है.'
भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले पांच महीनों में राज्य में यह चौथा एनकाउंटर है. इससे पहले बरुईपुर, गायघाटा और शमशेरगंज में पुलिस एनकाउंटर के दौरान दो रेप सस्पेक्ट और एक मर्डर सस्पेक्ट मारे गए थे. 5 जुलाई को साउथ 24 परगना के बरुईपुर में एक नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया था.
अक्टूबर में नॉर्थ 24 परगना के गायघाटा में एक नाबालिग स्कूली छात्रा का यौन शोषण और उसकी हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार प्रहलाद दास (23) को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया था. उसी दिन मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में सीआईडी कस्टडी में मौजूद मर्डर सस्पेक्ट समीयन शेख की भी एनकाउंटर के दौरान मौत हो गई थी.