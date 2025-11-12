ETV Bharat / bharat

लाल किला विस्फोट की जांच के दायरे में कश्मीर का एक और डॉक्टर, पुलिस ने हिरासत में लिया

पुलिस ने जम्मू-कश्मीर सरकार के टर्टियरी हेल्थ सर्विस अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

Srinagar police with CRPF personnel during a search operation
तलाशी अभियान के दौरान सीआरपीएफ जवानों के साथ श्रीनगर पुलिस (फाइल फोटो ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 1:58 PM IST

श्रीनगर: दिल्ली विस्फोट के बाद चल रही जांच के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर सरकार के टर्टियरी हेल्थ सर्विस अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इस बात की जानकारी सूत्रों ने दी.

डॉ तजामुल अहमद मलिक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले हैं और श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल (SMHS) में कार्यरत थे. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि मलिक की हिरासत का उद्देश्य जानकारी जुटाना था या दिल्ली विस्फोट के बाद व्यापक आतंकी मॉड्यूल के संदिग्ध के रूप में उन्हें हिरासत में लेना. जांच जारी रहने के कारण पुलिस अभी भी चुप्पी साधे हुए है.

डॉ मुजम्मिल शकील को हिरासत में लिया
वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 'व्हाइट कॉलर' ट्रांस-स्टेट आतंकी मॉड्यूल के रूप में वर्णित इस गिरोह में एक मृतक सहित पांचवें डॉक्टर हैं. हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संचालित ये आतंकवादी जम्मू-कश्मीर पुलिस की नजर में तब आए, जब मूल रूप से पुलवामा के रहने वाले और उत्तर प्रदेश के अल फलाह अस्पताल में कार्यरत डॉ मुजम्मिल शकील को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ चुपचाप हिरासत में ले लिया.

गोला-बारूद और विस्फोटक मटेरियल जब्त
इस दौरान कश्मीर, उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद सहित कई स्थानों से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सहित हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक मटेरियल का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया. यह खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस ने श्रीनगर के नौगाम में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकाने वाले जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टरों की जांच शुरू की.

एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारियां जानबूझकर की गई थीं, ताकि किसी को पता न चले या जानकारी लीक न हो. इस परिष्कृत नेटवर्क की कार्यप्रणाली और उनकी 'क्लीन बैकग्राउंड' ने हाल के वर्षों में सबसे बड़े हथियार जब्ती और आतंकी नेटवर्क पर से पर्दा उठा दिया है.

घेराबंदी की और तलाशी अभियान
इसकी वजह से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस ने सैकड़ों छापे मारे, घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाए. इस दौरान 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें ओवरग्राउंड वर्कर, समर्थक, जमात-ए-इस्लामी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के रिश्तेदार शामिल हैं.

अकेले कुलगाम से ही लगभग 500 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो कभी आतंकवाद का केंद्र था और 2019 तक, जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, तब तक यहां अक्सर मुठभेड़ें होती रहती थीं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कदम टेररिस्ट इको सिसिटम और जमीनी स्तर पर उसके समर्थन ढांचे को ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है.

