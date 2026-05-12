यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए एक और श्रद्धालु की मौत, इस वजह से गई मध्य प्रदेश के यात्री की जान
यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर हार्ट अटैक से मध्य प्रदेश के एक यात्री की मौत, अबतक यमुनोत्री यात्रा पर आए 5 लोग गंवा चुके जान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 12, 2026 at 10:37 PM IST
उत्तरकाशी: उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 के बीच यमुनोत्री धाम से एक दुखद खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा पर आए एक श्रद्धालु अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
मध्य प्रदेश के यात्री की यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर मौत: जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के रमेश चंद्र खारोल (उम्र 64 वर्ष) अपने परिजनों के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा पर पहुंचे थे. यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल जानकीचट्टी स्थित स्वास्थ्य केंद्र लाया गया.
हार्ट अटैक से गई जान: जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. जानकीचट्टी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अखिल राणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि श्रद्धालु की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है. घटना की सूचना जानकीचट्टी पुलिस को दे दी गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
अब तक यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 5 लोग गंवा चुके जान: बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लगातार श्रद्धालुओं की मौत के मामले सामने आ रहे हैं. यमुनोत्री धाम की यात्रा में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार यात्रियों से स्वास्थ्य जांच कराने, पर्याप्त आराम करने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील कर रहा है.
इन वजह से बढ़ रही मौत की संख्या: विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, अधिक पैदल चलना और पहले से मौजूद बीमारियां बुजुर्ग यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ा सकती हैं. ऐसे में यात्रा से पहले स्वास्थ्य परीक्षण और जरूरी दवाइयों को साथ रखना बेहद आवश्यक है.
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