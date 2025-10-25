जैसलमेर बस हादसे में 27वीं मौत, 50 फीसदी बर्न के साथ भर्ती हुए इकबाल ने तोड़ा दम
जैसलमेर बस हादसे के दौरान 19 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. उपचार के दौरान 8 लोगों ने दम तोड़ दिया.
Published : October 25, 2025 at 5:14 PM IST
जोधपुर: महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान शनिवार को जोधपुर के गंगाना निवासी 22 वर्षीय इकबाल ने दम तोड़ दिया. इस मौत को मिलाकर अब तक हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि तीन लोगों को परिजन उपचार के लिए अहमदाबाद लेकर गए हैं. नागौर निवासी विशाखा गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर है.
अस्पताल अधीक्षक डॉ फतेह सिंह भाटी ने बताया कि इकबाल 50 फीसदी बर्न के साथ भर्ती हुआ था. उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया था. आज उसकी मृत्यु हो गई. अभी विशाखा और उसके मंगेतर भी अस्पताल में भर्ती हैं. इनका उपचार चल रहा है. गत 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई वातानुकूलित बस रवाना होने के कुछ समय बाद ही आग का गोला बन गई थी. इस हादसे में 19 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. जबकि 8 जनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. तीन मरीजों को परिजन उपचार के लिए अहमदाबाद लेकर गए हैं.
जले हुए से ज्यादा बर्न इनहेलेशन ले रहा जान: बस के जलने के दौरान निकला केमिकल युक्त काला धुंआ यात्रियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ. गर्म जहरीला धुआं शरीर में जाने से बाहरी बर्न से ज्यादा घातक साबित हुआ. इसके शरीर में जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने से रोक सकती हैं. जिससे ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन की कमी होती है. जहरीली गैस और रसायन श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे लंग्स लाईन जल जाती है, सूजन आती है. मरीज को सौ प्रतिशत आक्सीजन पर रखना होता है. इस हादसे में घायल ओमाराम, महिपाल सिंह की भी बर्न इनहेलेशन के कारण मौत हुई.