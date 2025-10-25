ETV Bharat / bharat

जैसलमेर बस हादसे में 27वीं मौत, 50 फीसदी बर्न के साथ भर्ती हुए इकबाल ने तोड़ा दम

जोधपुर: महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान शनिवार को जोधपुर के गंगाना निवासी 22 वर्षीय इकबाल ने दम तोड़ दिया. इस मौत को मिलाकर अब तक हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि तीन लोगों को परिजन उपचार के लिए अहमदाबाद लेकर गए हैं. नागौर निवासी विशाखा गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर है.

अस्पताल अधीक्षक डॉ फतेह सिंह भाटी ने बताया कि इकबाल 50 फीसदी बर्न के साथ भर्ती हुआ था. उसे हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया था. आज उसकी मृत्यु हो गई. अभी विशाखा और उसके मंगेतर भी अस्पताल में भर्ती हैं. इनका उपचार चल रहा है. गत 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई वातानुकूलित बस रवाना होने के कुछ समय बाद ही आग का गोला बन गई थी. इस हादसे में 19 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. जबकि 8 जनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. तीन मरीजों को परिजन उपचार के लिए अहमदाबाद लेकर गए हैं.