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जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को टारगेट करने के मामले में केजरीवाल के खिलाफ एक और अवमानना याचिका दायर, हाईकोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल और दूसरे आप नेताओं के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की गई है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर 22 मई को सुनवाई करेगी. याचिका वकील अशोक चैतन्य ने दायर की है. याचिकाकर्ता ने इसके पहले एएसजी संजीव भंडारी से कोर्ट की अवमानना चलाने के लिए सहमति मांगी गई. एएसजी संजीव भंडारी ने याचिकाकर्ता को केजरीवाल समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना चलाने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद अरविंद केजरीवाल समेत छह आरोपियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी. अवमानना कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने 19 मई को अरविंद केजरीवाल समेत छह आरोपियों को नोटिस जारी किया था. इस नयी अवमानना याचिका में आप नेताओं के अलावा पत्रकार सौरव दास को भी आरोपी बनाया गया है.