राऊज एवेन्यू कोर्ट: नीट पेपर लीक के एक और आरोपी को नौ दिनों की सीबीआई हिरासत, अब तक दस आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को 9 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा है.
Published : May 18, 2026 at 6:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी को नौ दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने नौ दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
कोर्ट ने शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया. सीबीआई के मुताबिक मोटेगांवकर को 17 मई को महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान मोटेगांवकर के मोबाइल फोन से लीक प्रश्न पत्र मिला.
कई छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया
सीबीआई के मुताबिक मोटेगांवकर नीट पेपर लीक गिरोह के संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था. वो NEET के लीक प्रश्न पत्र को सर्कुलेट करने और कोचिंग सेंटर्स के जरिये उनका उत्तर हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उसने खुद काफी छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था.
मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा
इसके पहले 17 मई को कोर्ट ने इस मामले के नौवीं आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था. मनीषा मंधारे एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल में थी. मनीषा को मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था.
मनीषा मंधारे पर आरोप है कि उसने नीट पेपर प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए केमिस्ट्री टीचर पीवी राव और मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची. पीवी राव और मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 16 मई को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.
इसके पहले कोर्ट ने 15 मई को धनंजय लोखंडे को 6 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था. आरोप है कि मनीषा वाघमारे ने धनंजय लोखंडे को नीट के प्रश्न पत्र दिए. बाद में धनंजय लोखंडे ने शुभम खैरवार को प्रश्नपत्र दिए. कोर्ट ने 14 मई को पांच आरोपियों को सात दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.
14 मई को कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था उनमें नासिक के शुभम खैरनार, जयपुर के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल और गुरुग्राम से यश यादव शामिल हैं. शुभम खैरनार को 13 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था जहां से उसे दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था. शुभम खैरनार महाराष्ट्र के नासिक का रहनेवाला है.
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