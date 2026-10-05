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कारखानों में काम करने वाले EMPLOYEE पहली बार 2 करोड़ के पार; एक साल में 14 लाख लोगों को मिली नई जॉब

कारखानों में काम के साथ कमाई भी बढ़ी. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : (EB Prime Team-Narendra Chaudhary) : Annual Survey of Industries : दुनिया के कई देशों में छिड़ी जंग से वहां की फैक्ट्रियों की कमाई पर इंपैक्ट पड़ा है. रोजगार के मौके भी कम हो गए हैं. वहीं अपने देश की फैक्ट्रियां खूब तरक्की कर रहीं हैं. एक ही साल में इनकी कमाई 9.6% तक बढ़ गई. इसके अलावा इन फैक्ट्रियों में 14 लाख लोगों को काम भी मिला. पहली बार इन कारखानों में काम करने वालों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंची.