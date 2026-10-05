कारखानों में काम करने वाले EMPLOYEE पहली बार 2 करोड़ के पार; एक साल में 14 लाख लोगों को मिली नई जॉब
सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट, यूपी-महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में 56% से भी अधिक रोजगार, तमिलनाडु बना देश का सबसे बड़ा फैक्ट्री कैपिटल.
Published : October 5, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद : (EB Prime Team-Narendra Chaudhary) : Annual Survey of Industries : दुनिया के कई देशों में छिड़ी जंग से वहां की फैक्ट्रियों की कमाई पर इंपैक्ट पड़ा है. रोजगार के मौके भी कम हो गए हैं. वहीं अपने देश की फैक्ट्रियां खूब तरक्की कर रहीं हैं. एक ही साल में इनकी कमाई 9.6% तक बढ़ गई. इसके अलावा इन फैक्ट्रियों में 14 लाख लोगों को काम भी मिला. पहली बार इन कारखानों में काम करने वालों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंची.
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2024-25 के नाम से रिपोर्ट जारी की गई. इसके अनुसार तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलीं. देशभर की फैक्ट्रियों में रोजगार देने के मामले में इन राज्यों की हिस्सेदारी 56% से भी अधिक रही.
देशभर में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं. जबकि महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां कमाई के मामले में सबसे आगे हैं. देश के कारखानों ने साल 2024-25 में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लंबे समय समय तक चलने वाली बड़ी संपत्तियों पर 10.54% तक ज्यादा रुपये खर्च किए. यहां तेजी से उत्पाद तैयार किए गए. पिछले साल (2023-24) की तुलना में फैक्ट्रियों में कुल उत्पादन में करीब 7.8% का इजाफा देखा गया.
फैक्ट्रियों के कुल फंड में 11.10% का इजाफा : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के कारखानों के लिए साल 2024-25 काफी बेहतर रहा. फैक्ट्रियों ने अपने कुल फंड में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.10% की भारी बढ़ोतरी की. निवेश बढ़ने पर कमाई भी बढ़ गई. इससे कारखानों की शुद्ध आय (Net Income) में 9.68% जबकि वास्तविक मुनाफे (Net Profit) में 7.73% का इजाफा हुआ.
फैक्ट्रियों की संख्या में तमिलनाडु सबसे आगे : रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कुल 2 लाख 67 हजार रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं. इनमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 41 हजार 221 फैक्ट्रियां हैं. इस मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है. वहां 33 हजार 84 फैक्ट्रियां हैं. 27 हजार 379 फैक्ट्रियों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में 24 हजार 964 जबकि कर्नाटक में 15 हजार 629 फैक्ट्रियां हैं. राजस्थान व हरियाणा में कम फैक्ट्रियां हैं.
रोजगार देने में आगे रहे देश के ये 5 राज्य : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार देश 5 राज्यों की फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला. इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं. साल 2024-25 में देशभर की कुल फैक्ट्रियों की ओर से 14 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी गईं. इनमें इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 56% से भी ज्यादा रही.
देशभर में फैक्ट्रियों की संख्या 2.64% बढ़ी : देशभर में साल 2024-25 में तेजी से नई फैक्ट्रियां और कारखाने खुले. साल 2023-24 में देशभर में कुल फैक्ट्रियों की संख्या 2.60 लाख थी. जबकि साल 2024-25 में इनकी संख्या बढ़कर 2.67 लाख हो गई. यानी फैक्ट्रियों की संख्या में 2.64% की बढ़ोतरी देखने को मिली. इसी वर्ष के दौरान देश की फैक्ट्रियों की कमाई पिछले साल के 24.58 लाख करोड़ से बढ़कर 26.94 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई. यानी एक साल में इनकी कमाई 2.36 लाख करोड़ बढ़ गई.
फैक्ट्रियों से होने वाली कमाई में महाराष्ट्र सबसे आगे : रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्रियों से होने वाली कुल कमाई में महाराष्ट्र सबसे आगे है. इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है. साल 2024-25 में देशभर की कुल फैक्ट्रियों ने मिलकर जितनी कमाई की, उनमें इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 54% से भी अधिक रही. पूरे देश में मौजूद कुल फैक्ट्रियों में से आधे से ज्यादा यानी 53.30% कारखाने इन्हीं 5 राज्यों में हैं.
कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी 12.08% बढ़े : देश की फैक्ट्रियों में काम करने वाले रजिस्टर्ड कर्मियों की संख्या पिछले साल (2023-24) में 1.96 करोड़ थी. जबकि साल 2024-25 में यह संख्या 2 करोड़ 10 लाख हो गई. ऐसा पहली बार हुआ है. कर्मियों की संख्या में 7.2% इजाफा हुआ. इसके अलावा इन कारखानों में काम करने वाले कर्मियों के वेतन समेत अन्य भत्तों में भी 12.08% की बढ़ोतरी हुई.
तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में 14.99% कर्मी : रिपोर्ट के अनुसार साल 2024-25 में देशभर की फैक्ट्रियों में कुल जितने भी कर्मी काम करते हैं, उनमें से करीब 14.99% लोग तमिलनाडु की ही फैक्ट्रियों में तैनात हैं. यानी तमिलनाडु में सबसे जयादा फैक्ट्री कर्मचारी है. हालांकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में इसकी मामूली गिरावट आई है. पिछले साल यहां की फैक्ट्रियों में 15.24% लोग काम कर रहे थे. हालांकि दोनों साल यह राज्य टॉप पर रहा.
महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में काम करने वालों की संख्या बढ़ी : महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में यहां 12.95% कर्मी कार्यरत थे. जबकि साल 2024-25 में इस राज्य में फैक्ट्री कर्मियों की हिस्सेदारी 13.08% पर पहुंच गई. गुजरात में पिछले साल 13.07% कर्मी थे. जबकि साल 2024-25 में इसमें गिरावट देखने को मिली. इससे यह आंकड़ा 12.99% पर पहुंच गया.
यूपी और हरियाणा में भी बढ़े फैक्ट्री कर्मी : रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और हरियाणा की फैक्ट्रियों में कर्मियों की संख्या बढ़ी है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपी में 8.30% कर्मी कार्यरत थे. वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.72% पर पहुंच गया. हरियाणा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई. हरियाणा के कारखानों में पिछले साल 6.08% कर्मी काम कर रहे थे. साल 2024-25 में आंकड़ा बढ़कर 6.44% पर पहुंच गया.
खाद्य उत्पाद सेक्टर में 23 लाख से अधिक कर्मचारी : रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग सेक्टरों में काम कर रही फैक्ट्रियां लोगों को रोजगार मुहैया कराने में अहम योगदान दे रहीं हैं. इसमें खाद्य उत्पाद सेक्टर सबसे आगे है. इस सेक्टर में सबसे ज्यादा 23 लाख से भी अधिक लोग काम करते हैं. कपड़ा उद्योग कारखाने इस मामले में दूसरे स्थान पर है. वहां करीब 17 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं. बुनियादी धातु सेक्टर तीसरे स्थान पर है.
कर्मियों को वेतन और भत्ता देने में महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां सबसे आगे : रिपोर्ट के मुताबिक कर्मियों के वेतन और भत्ता देने में महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां देश में सबसे आगे हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशभर में जितने भी फैक्ट्री कर्मियों को वेतन और भत्ते का लाभ मिला था, उनमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 17.48% थी. साल 2024-25 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 17.64% हो गई. तमिलनाडु इस मामले में दूसरे स्थान पर है. हालांकि पिछले साल की तुलना में इस राज्य की हिस्सेदारी 13.16% से घटकर 13.02% पर पहुंच गई. वहीं यूपी और हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़ी है.
गैर-सरकारी कंपनियां दे रहीं सबसे ज्यादा रोजगार : देश की फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार देने के मामले में गैर-सरकारी कंपनियां टॉप पर हैं. देशभर में इनकी हिस्सेदारी 73.77% है.साझेदारी वाले उद्योग दूसरे स्थान पर हैं. यहां कुल कार्यबल का 13.75% हिस्सा कार्यरत है. सूची में सबसे कम हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों की है. वे कुल कार्यबल का केवल 2.17% हिस्सा ही संभालते हैं. एकल स्वामित्व वाले कारखानों में 7.34% लोग कार्यरत हैं.
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