अन्नामलाई के भाजपा छोड़ने की अटकलों पर आखिर सस्पेंस क्यों है बरकरार? क्या इसके पीछे BJP का है कोई बड़ा प्लान!
सूत्रों की माने तो आरएसएस शीर्ष नेतृत्व भी अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की बात पर निराश है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : June 2, 2026 at 7:04 PM IST
नई दिल्ली: तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई के भाजपा छोड़ने की अटकलों पर आखिर सस्पेंस क्यों बरकरार है. क्या इसके पीछे की राजनीति कुछ और है. क्या अन्नामलाई पार्टी नेतृत्व को भरोसे में लेकर ही कोई कदम उठाना चाहते हैं.
सूत्रों की माने तो आरएसएस शीर्ष नेतृत्व भी अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की बात पर निराश है. सूत्रों के अनुसार, संघ परिवार अन्नामलाई जैसे आक्रामक और राष्ट्रवादी नेता को खोने की चिंता में है, जिन्होंने अकेले तमिलनाडु की राजनीति को हिंदुत्व के लिए मैदान बना दिया था और द्रविड़ परिवारों को चुनौती दी थी.
अन्नामलाई ने मंगलवार को पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन मंत्री बी एल संतोष से मुलाकात की और उसके बाद सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की.
मंगलवार को दिल्ली पहुंचे भाजपा तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई के इस्तीफे पर पूरे दिन सस्पेंस बना रहा. सूत्रों की माने तो अन्नामलाई ने कहा है कि, गृहमंत्री अमित शाह से तमिलनाडु की राजनीतिक हालात पर अपने विचार रखे. वहीं इस मुलाकात में अन्नामलाई ने बीजेपी से अलग हटकर आगे बढ़ने को लेकर अपने विचार की जानकारी भी दी. साथ ही सूत्रों की माने तो अन्नामलाई सौहार्दपूर्ण तरीके से बीजेपी से विदा लेना चाहते हैं. बीजेपी नेतृत्व ने उनसे एक दिन इंतजार करने के लिए कहा है.
अन्नामलाई कल अपना अंतिम फैसला ले सकते है...
सूत्रों की माने तो अन्नामलाई ने आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और पांच पृष्ठ लंबा इस्तीफा भी सौंपा. इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से 15-20 मिनट की मुलाकात की. सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पार्टी को साफ बताया कि वे सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होना चाहते हैं और तमिलनाडु में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं. साथ ही अन्नामलाई ने राज्यसभा सीट भी स्वीकारने में असहमति जताई.
वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों ने अन्नामलाई और भाजपा हाईकमान के बीच गहन मध्यस्थता की, लेकिन प्रयास पूरी तरह असफल रहे. संघ नेतृत्व को इस बात का अफसोस है कि पार्टी की एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की मजबूरी ने अन्नामलाई को किनारे कर दिया. अन्नामलाई ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि राज्य और केंद्र नेतृत्व के साथ बार-बार टकराव हुआ.
एक आरएसएस से जुड़े सूत्र ने बताया कि, "अन्नामलाई दक्षिण भारत में संघ के सबसे मजबूत और लोकप्रिय राष्ट्रवादी चेहरा हैं. उनकी विदाई न सिर्फ भाजपा के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए नुकसान होगी.
हालांकि, सूत्रों ने साफ किया कि यदि अन्नामलाई राष्ट्रवादी आउटलुक वाला नया लोगों का आंदोलन शुरू करते हैं, तो आरएसएस सैद्धांतिक रूप में उनका समर्थन करेगा. संघ अन्नामलाई की हिंदुत्ववादी छवि और संगठन क्षमता को बरकरार रखना चाहता है. वहीं, अन्नामलाई के इस्तीफे पर सस्पेंस पूरे दिन बरकरार रहा. सूत्र ये भी कहते हैं कि इसके पीछे भाजपा का भी कुछ प्लान कर रही है.
बहरहाल राजनीतिक गलियारों में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि अन्नामलाई के इस्तीफे पर सस्पेंस क्यों है. सूत्रों का दावा है कि पूरा खेल भाजपा हाईकमान के लूप में है. तमिलनाडु में भाजपा की एंटी-हिंदी इमेज को देखते हुए पार्टी एक नई रणनीति पर काम कर रही है.
अन्नामलाई के नेतृत्व में एक नई अलग पार्टी या आंदोलन बनाना, जिससे हिंदुत्ववादी वोट बिना गठबंधन की 'समझौता' वाली छवि के मजबूत हो सके. वहीं चर्चा ये भी है कि अन्नामलाई 4 जून को अपना जन्मदिन मनाएंगे. सूत्रों के अनुसार, इस मौके पर वे अपने अगले कदम की घोषणा कर सकते हैं. चाहे सक्रिय राजनीति छोड़ना हो या नया तेज राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करना. उनके समर्थक पहले से ही कोयंबटूर और अन्य जिलों में तैयारियां कर रहे हैं.
तमिलनाडु में भाजपा की मौजूदा स्थिति यदि देखें तो 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए के साथ मात्र 1 सीट जीत सकी. टीवीके ने 108, डीएमके 59 और एआईएडीएमके ने 47 सीटें हासिल कीं. भाजपा का वोट शेयर महज 3 प्रतिशत रहा. इस खराब प्रदर्शन और गठबंधन की रणनीति ने अन्नामलाई समेत कई नेताओं को निराश किया.
लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या अन्नामलाई का भाजपा से जाना पार्टी के लिए नुकसान है या तमिलनाडु में कुछ बड़ा शुरू होने जा रहा है. तमिलनाडु को ऐसे नेता की जरूरत है जो सीट एडजस्टमेंट के नाम पर विचारधारा से समझौता न करे. यानी ये कहा जा सकता है की पर्दे के पीछे का खेल भी बदलता नजर आ रहा है.
ये भी पढे़ं: अन्नामलाई के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, कल ले सकते हैं बड़ा फैसला