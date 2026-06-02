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अन्नामलाई के भाजपा छोड़ने की अटकलों पर आखिर सस्पेंस क्यों है बरकरार? क्या इसके पीछे BJP का है कोई बड़ा प्लान!

नई दिल्ली: तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई के भाजपा छोड़ने की अटकलों पर आखिर सस्पेंस क्यों बरकरार है. क्या इसके पीछे की राजनीति कुछ और है. क्या अन्नामलाई पार्टी नेतृत्व को भरोसे में लेकर ही कोई कदम उठाना चाहते हैं.

सूत्रों की माने तो आरएसएस शीर्ष नेतृत्व भी अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की बात पर निराश है. सूत्रों के अनुसार, संघ परिवार अन्नामलाई जैसे आक्रामक और राष्ट्रवादी नेता को खोने की चिंता में है, जिन्होंने अकेले तमिलनाडु की राजनीति को हिंदुत्व के लिए मैदान बना दिया था और द्रविड़ परिवारों को चुनौती दी थी.

अन्नामलाई ने मंगलवार को पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन मंत्री बी एल संतोष से मुलाकात की और उसके बाद सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की.

मंगलवार को दिल्ली पहुंचे भाजपा तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई के इस्तीफे पर पूरे दिन सस्पेंस बना रहा. सूत्रों की माने तो अन्नामलाई ने कहा है कि, गृहमंत्री अमित शाह से तमिलनाडु की राजनीतिक हालात पर अपने विचार रखे. वहीं इस मुलाकात में अन्नामलाई ने बीजेपी से अलग हटकर आगे बढ़ने को लेकर अपने विचार की जानकारी भी दी. साथ ही सूत्रों की माने तो अन्नामलाई सौहार्दपूर्ण तरीके से बीजेपी से विदा लेना चाहते हैं. बीजेपी नेतृत्व ने उनसे एक दिन इंतजार करने के लिए कहा है.

अन्नामलाई कल अपना अंतिम फैसला ले सकते है...

सूत्रों की माने तो अन्नामलाई ने आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और पांच पृष्ठ लंबा इस्तीफा भी सौंपा. इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से 15-20 मिनट की मुलाकात की. सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पार्टी को साफ बताया कि वे सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होना चाहते हैं और तमिलनाडु में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं. साथ ही अन्नामलाई ने राज्यसभा सीट भी स्वीकारने में असहमति जताई.

वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों ने अन्नामलाई और भाजपा हाईकमान के बीच गहन मध्यस्थता की, लेकिन प्रयास पूरी तरह असफल रहे. संघ नेतृत्व को इस बात का अफसोस है कि पार्टी की एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की मजबूरी ने अन्नामलाई को किनारे कर दिया. अन्नामलाई ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि राज्य और केंद्र नेतृत्व के साथ बार-बार टकराव हुआ.

एक आरएसएस से जुड़े सूत्र ने बताया कि, "अन्नामलाई दक्षिण भारत में संघ के सबसे मजबूत और लोकप्रिय राष्ट्रवादी चेहरा हैं. उनकी विदाई न सिर्फ भाजपा के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए नुकसान होगी.