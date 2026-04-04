केरल चुनाव प्रचार से लौटे अन्नामलाई, PM से मुलाकात के बाद बोले- MLA की रेस में नहीं हूं
तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के.अन्नामलाई ने विधायक की उम्मीदवारी को लेकर सफाई दी.
Published : April 4, 2026 at 1:52 PM IST
चेन्नई: केरल में चुनाव प्रचार के बीच लौटे बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने शनिवार को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वह चुनावी दौड़ में नहीं हैं. बीजेपी के पूर्व तमिलनाडु चीफ ने कहा कि 23 अप्रैल के चुनाव के लिए हाईकमान को मंजूरी के लिए भेजी गई पार्टी की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, क्योंकि इस बार उन्होंने प्रचार करने का फैसला किया.
अगर उन्होंने तय किया होता तो वे तमिलनाडु के किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब उनका फोकस बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है, उन्होंने जोर दिया. कन्नूर से एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्व राज्य प्रमुख ने रिपोर्टरों से कहा, 'मैं रेस या लिस्ट में नहीं हूं.
इस चुनाव में मेरा काम पूरे तमिलनाडु में उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करना है. अभी, पार्टी ने मुझे 7 अप्रैल तक पुडुचेरी और केरल में और उसके बाद 23 अप्रैल तक तमिलनाडु में कैंपेन करने की जिम्मेदारी दी है. यह जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है. मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा.'
बीजेपी के एक सूत्र ने कहा कि उन्हें आज पूर्व अध्यक्ष के तौर पर राज्य कोर कमेटी के बीजेपी सीनियर नेताओं की 'बंद कमरे में होने वाली मीटिंग' में शामिल होने के लिए कहा गया है. प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में आने वाले चुनाव पर चर्चा होनी है और राज्य कोर कमेटी में करीब दस सीनियर नेता शामिल हैं.
एयरपोर्ट पर 3 अप्रैल को जारी बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं था, इस सवाल का जवाब देते हुए अन्नामलाई ने कहा, 'मैंने पहले ही कोर कमेटी को लिखकर बता दिया है कि मैं किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा. यहां तक कि हाईकमान को अप्रूवल के लिए भेजी गई संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं था.
तो, ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया. सच तो यह है कि मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया. चूंकि यह मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है, इसलिए मैं यहां इसे साफ कर रहा हूं.' उन्होंने एक हफ्ते पहले तमिलनाडु बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को भी अपना फैसला बता दिया था. अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने यह बात नेशनल जनरल सेक्रेटरी बी एल संतोष और बीजेपी चीफ नितिन नवीन को भी बता दी थी.
उन्होंने कहा कि वह बीजेपी लीडरशिप के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया और उन्हें एनडीए उम्मीदवारों के सपोर्ट में कैंपेन करने का मौका दिया. पीएम मोदी के साथ मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा, 'यह चुनाव के दौरान एक आम चर्चा होगी. मैं इसे पीएम से बातचीत करने के मौके के तौर पर देखता हूं.'
इससे पहले उत्तरी केरल में अपने कैंपेन के बीच, अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, 'मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सभी जीतने वाले बीजेपी और दूसरे एनडीए उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करूंगा, जिसका मकसद आने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए को 210 सीटें जीतना है.'