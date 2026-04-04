ETV Bharat / bharat

केरल चुनाव प्रचार से लौटे अन्नामलाई, PM से मुलाकात के बाद बोले- MLA की रेस में नहीं हूं

के अन्नामलाई ( ANI )

चेन्नई: केरल में चुनाव प्रचार के बीच लौटे बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने शनिवार को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वह चुनावी दौड़ में नहीं हैं. बीजेपी के पूर्व तमिलनाडु चीफ ने कहा कि 23 अप्रैल के चुनाव के लिए हाईकमान को मंजूरी के लिए भेजी गई पार्टी की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, क्योंकि इस बार उन्होंने प्रचार करने का फैसला किया. अगर उन्होंने तय किया होता तो वे तमिलनाडु के किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब उनका फोकस बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है, उन्होंने जोर दिया. कन्नूर से एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्व राज्य प्रमुख ने रिपोर्टरों से कहा, 'मैं रेस या लिस्ट में नहीं हूं. इस चुनाव में मेरा काम पूरे तमिलनाडु में उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करना है. अभी, पार्टी ने मुझे 7 अप्रैल तक पुडुचेरी और केरल में और उसके बाद 23 अप्रैल तक तमिलनाडु में कैंपेन करने की जिम्मेदारी दी है. यह जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है. मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा.' बीजेपी के एक सूत्र ने कहा कि उन्हें आज पूर्व अध्यक्ष के तौर पर राज्य कोर कमेटी के बीजेपी सीनियर नेताओं की 'बंद कमरे में होने वाली मीटिंग' में शामिल होने के लिए कहा गया है. प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में आने वाले चुनाव पर चर्चा होनी है और राज्य कोर कमेटी में करीब दस सीनियर नेता शामिल हैं.