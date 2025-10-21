ETV Bharat / bharat

गुजरात: अन्नकूट उत्सव में प्रसाद लूटते हैं श्रद्धालु, जानिए 250 साल पुरानी प्रथा का महत्व

खेड़ा: गुजरात के खेड़ा जिले में डाकोर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रणछोड़रायजी मंदिर में मंगलवार को भव्य अन्नकूट उत्सव मनाया गया. राजाधिराज रणछोड़रायजी को 151 मन (Mound) का अन्नकूट का भोग लगाया गया. मंदिर की वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, इस अन्नकूट का भोग 80 गांवों से आमंत्रित श्रद्धालु लूटते हैं. डाकोर रणछोड़रायजी मंदिर में हर साल दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट का आयोजन करने की परंपरा है.

अन्नकूट उत्सव का विशेष महत्व यह है कि यह प्रसाद बांटा नहीं जाता, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा इसे लूटने की प्रथा है. मंदिर आसपास के 80 गांवों के ग्रामीणों को इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लिखित रूप से आमंत्रित करता है. जिसके बाद, अन्नकूट की महाआरती के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है. यह प्रसाद भक्तों को भी दिया जाता है. ऐसी भी मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति साल भर निरोगी रह सकता है.

अन्नकूट उत्सव में प्रसाद लूटते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat)

राजाधिराज को 151 मन का अन्नकूट परोसा गया

राजाधिराज के समक्ष परोसे गए अन्नकूट में केसर, चावल, बेसन, मोरे और शुद्ध घी से बनी विभिन्न मिठाइयां शामिल थीं. मंदिर में सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है और फिर अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है. ऊपर से डेढ़ किलो बूंदी का लड्डू सजाया जाता है. उस पर गाय का शुद्ध घी लगाया जाता है. फिर, श्रीजी महाराज को तुलसी की माला पहनाकर भोग लगाया जाता है. यह परंपरा मंदिर में 250 वर्षों से भी अधिक समय से, अर्थात वर्तमान मंदिर के निर्माण के समय से ही चली आ रही है.