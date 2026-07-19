ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अन्ना हजारे ने कहा कि केंद्र को बातचीत करनी चाहिए

अहिल्यानगर: वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए. हजारे ने एक वीडियो मैसेज में कहा, 'सरकार को उनकी लिमिट नहीं टेस्ट करनी चाहिए. (उनकी मांगों पर) हां या ना कहो, लेकिन बातचीत करने में क्या गलत है.'

वांगचुक नीट पेपर लीक स्कैंडल को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया था. गौरतलब है कि लोकपाल एक्ट के लिए दिल्ली में अन्ना हजारे की भूख हड़ताल ने 2011 में यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया था.

दरअसल नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर मामला तूल पकड़ा और बाद में कॉकरोज जनता पार्टी ने यह आंदोलन शुरू किया. इसके बाद सोनम वांगचुक इस आंदोलन में शामिल हो गए.

सरकार से ध्यान देने की अपील

सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर थे. हालांकि, शनिवार को कॉकरोज जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने अचानक उन्हें जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया. इस घटना के बाद अभिजीत दीपके ने खुद घोषणा की कि उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने इन सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है और सरकार से ध्यान देने की अपील की है.