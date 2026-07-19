सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अन्ना हजारे ने कहा कि केंद्र को बातचीत करनी चाहिए
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
Published : July 19, 2026 at 9:51 AM IST
अहिल्यानगर: वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए. हजारे ने एक वीडियो मैसेज में कहा, 'सरकार को उनकी लिमिट नहीं टेस्ट करनी चाहिए. (उनकी मांगों पर) हां या ना कहो, लेकिन बातचीत करने में क्या गलत है.'
वांगचुक नीट पेपर लीक स्कैंडल को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया था. गौरतलब है कि लोकपाल एक्ट के लिए दिल्ली में अन्ना हजारे की भूख हड़ताल ने 2011 में यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया था.
दरअसल नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर मामला तूल पकड़ा और बाद में कॉकरोज जनता पार्टी ने यह आंदोलन शुरू किया. इसके बाद सोनम वांगचुक इस आंदोलन में शामिल हो गए.
सरकार से ध्यान देने की अपील
सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर थे. हालांकि, शनिवार को कॉकरोज जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने अचानक उन्हें जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया. इस घटना के बाद अभिजीत दीपके ने खुद घोषणा की कि उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने इन सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है और सरकार से ध्यान देने की अपील की है.
बातचीत से मसले सुलझाने की कोशिश
अन्ना हजारे ने राय दी कि किसी भी मसले को झगड़े के बजाय बातचीत और सुलह से सुलझाना बेहतर है. अहिल्यानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने कहा, 'यह दुख की बात है कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठा लिया. असल में कोई भी मसला बातचीत और चर्चा से सुलझाया जा सकता है.
मैंने अपनी जिंदगी में कई प्रोटेस्ट और अनशन किए हैं, लेकिन ऐसा समय मेरे सामने कभी नहीं आया.' उन्होंने आगे कहा, 'डेमोक्रेसी में बातचीत जरूरी है. अगर आप समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, अगर आप लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो आपको झगड़े के बजाय बातचीत से मसले सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए.'
बातचीत और सुलह ही असरदार हल है, यह कहते हुए कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के लिए संयम बरतना और बातचीत से रास्ता निकालना जरूरी है,' अन्ना हजारे ने कहा कि किसी भी सामाजिक या जनहित के मुद्दे को शांति से सुलझाना लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है और यह राय जाहिर की कि बातचीत और सुलह ही सभी समस्याओं का एकमात्र असरदार हल है.