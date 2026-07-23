छात्र आंदोलन के समर्थन में अहिल्यानगर में अन्ना हजारे का मौन प्रदर्शन, नम हुईं आंखें
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद छात्र आंदोलन के समर्थन में अहिल्यानगर में मौन प्रदर्शन शुरू किया है.
Published : July 23, 2026 at 3:53 PM IST
अहिल्यानगर (महाराष्ट्र): जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को अहिल्यानगर में मौन प्रदर्शन शुरू किया. खराब स्वास्थ्य के बावजूद अन्ना हजारे वाडिया पार्क में गांधी मेमोरियल पर आए और प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने मौन प्रदर्शन शुरू करने से पहले भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए. भारत माता को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए.
अन्ना हजारे ने दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "दमनकारी कदम उठाने के बजाय, सरकार को छात्रों के साथ सीधी बातचीत करके उनके मुद्दे सुलझाने चाहिए. लोकतंत्र में, मतभेदों को दूर करने के लिए दमनकारी नहीं, बल्कि बातचीत और चर्चा का रास्ता अपनाया जाना चाहिए."
#WATCH | Ralegan Siddhi, Maharashtra: On his letter to PM Modi over the protest in Delhi, Activist Anna Hazare says, "The Prime Minister is the supreme leader. It's important to send the people's questions to him, so I sent it." pic.twitter.com/sOBDJCp3Ad— ANI (@ANI) July 23, 2026
अन्ना हजारे सिर्फ छात्रों को नैतिक समर्थन देने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जबकि उनकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं थी. हालांकि, उनके साथियों ने बताया कि खराब सेहत की वजह से वह कुछ ही समय के लिए वहां रहेंगे.
कहा जा रहा है कि अन्ना हजारे के इस मौन प्रदर्शन ने छात्रों के आंदोलन को नई नैतिक ताकत दी है. वहां मौजूद लोगों ने भी सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाने की मांग की.
इससे पहले, अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने लिखा, "नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के पृष्ठभूमि में मंगलवार को हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं. ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के भी हित में नहीं हैं. हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, या बहुत अधिक बल का प्रयोग हर कीमत पर टाला जाना चाहिए. आज, देश भर में लाखों युवा पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी, बेरोजगारी और कई दूसरी चिंताओं की वजह से परेशान हैं. इस चिंता को सिर्फ कानून-व्यवस्था के मुद्दे के तौर पर नहीं, बल्कि समाज के दर्द और उम्मीदों की झलक के तौर पर देखना जरूरी है."
उन्होंने लिखा, "इससे पहले, 2024 में NEET एग्जाम पेपर लीक को लेकर विवाद सामने आया था. इस साल भी, पेपर तब लीक हुआ जब 22 लाख स्टूडेंट परीक्षा दे रहे थे. निराशा में 22 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया. दोबारा हुई परीक्षा के रिजल्ट को लेकर भी बड़ी गड़बड़ियों की खबरें थीं. जब भी प्रशासनिक कमियां सामने आती हैं, तो सरकार का अपने नीचे काम करने वालों पर दोष मढ़ना और किसी भी सफलता का श्रेय खुद लेना सही नहीं है."
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