अमेरिका की अंकिता पटेल ने साईं बाबा को अर्पित किया 1 करोड़ रुपये के सोने का मुकुट
Published : January 26, 2026 at 7:52 PM IST
शिरडी (महाराष्ट्र): भारत और विदेशों के लाखों भक्तों की शिरडी साईं बाबा में अटूट श्रद्धा है. यह आस्था केवल दर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, त्याग और दान के माध्यम से भी लगातार व्यक्त होती रहती है. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, अमेरिका की एक साईं भक्त अंकिता राजेंद्र पटेल ने साईं बाबा को एक सुंदर और नक्काशीदार सोने का मुकुट अर्पित कर अपनी भक्ति प्रकट की.
सोने के इस मुकुट का वजन लगभग 700 ग्राम है. इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 1 लाख 38 हजार 100 बतायी जाती है. इस मुकुट को आधिकारिक तौर पर साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गोरक्ष गाडीलकर को सौंपा गया. इस अवसर पर, साईं बाबा संस्थान ने उदार साईं भक्त अंकिता राजेंद्र पटेल का सम्मान किया और उनके इस महान दान के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया.
साईं भक्त, औद्योगिक समूह, बैंक और सामाजिक संगठन संस्थान की विभिन्न सेवा पहलों के लिए हमेशा सहयोग करते रहते हैं. इसी क्रम में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सीएसआर (CSR) फंड के माध्यम से संस्थान के दोनों अस्पतालों को कुल 1.93 करोड़ रुपये की कीमत के अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण दान किए हैं.
इस दान में दो उन्नत 3D नेफ्रोस्कोपी मशीनें और एक 2D कैमरा सिस्टम शामिल है, जिसका उपयोग संस्थान के दोनों अस्पतालों में किया जाएगा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर ने बताया कि इन मशीनों से किडनी से संबंधित बीमारियों का अधिक सटीक, तेज और प्रभावी निदान व उपचार संभव हो सकेगा.
इस अवसर पर, साईं बाबा संस्थान ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पांडे को विशेष रूप से सम्मानित किया. यह भी कहा गया कि इस तरह के दान से संस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं, भक्त सेवाओं और सामाजिक पहलों को और अधिक गति मिलती है, जिससे मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं.
