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दिल्ली सीबीआई मुख्यालय पहुंचे अंकिता भंडारी के माता-पिता, अधिकारियों से मुलाकात कर रखी मांग

सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले अंकिता के माता-पिता ( फोटो सोर्स- X@CBIHeadquarters )

CBI अधिकारियों से मिले अंकिता के माता-पिता: दरअसल, 16 अक्टूबर को अंकिता भंडारी के माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने दिल्ली में सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय जाकर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलकात की. जहां उन्होंने न्याय की मांग करते हुए मामले की बारीकी से जांच करने को कहा. सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें प्रकरण के सभी पहलुओं का समुचित परीक्षण करते हुए विवेचना निष्पक्ष एवं न्यायसंगत ढंग से करने का आश्वासन दिया.