अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सीएम धामी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री के सामने रखी अपनी पीड़ा और मांग

यह मुलाकात इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि, सीएम ने स्पष्ट कहा था कि इस पूरे मामले पर अंकिता के माता-पिता जिस भी जांच की बात कहेंगे, उसके कानूनी पहलुओं को देखते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने मुलाकात की.

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर सूबे में मचे बवाल के बीच बीती रोज यानी 6 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता किया था. जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात कर उनकी मांगों के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही थी. इसी कड़ी में प्रेस वार्ता के अगले दिन ही यानी 7 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की.

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. प्रदेशभर में अंकिता के न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी कड़ी में अंकिता भंडारी के माता-पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अपनी पीड़ा और भावनाओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा. जिस पर सीएम धामी ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

सीएम धामी के सामने रखी अपनी मांगें: इस मुलाकात के दौरान अंकिता के माता-पिता ने पूरे मामले से संबंधित अपने मंतव्य और भावनाओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता-पिता के मंतव्य और भावनाओं को सुनने के साथ ही उन्हें आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है.

सकारात्मक कार्रवाई का दिया भरोसा: इसके अलावा सीएम धामी ने अंकिता के माता-पिता से कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग एवं उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

बता दें कि पिछले 15 से 20 दिनों से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला चर्चाओं में बना हुआ है. जिसकी मुख्य वजह ये है कि 'वीआईपी' का नाम अब तक सामने नहीं आ पाया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से तमाम ऑडियो और वीडियो जारी किए जाने के बाद से ही सियासत तेज हो गई है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी संगठन की ओर से कई नेताओं ने प्रेस वार्ता संबोधित कर सरकार और पार्टी का पक्ष रखा था. बावजूद इसके मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था. इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अंकिता भंडारी मामले पर अपनी राय रखी. साथ ही अंकिता के परिजनों से मुलाकात कर उनकी राय के अनुसार आगे बढ़ने को बात कही थी.

