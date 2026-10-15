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दिल्ली पुलिस ने अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत से किया रिहा, इंडिया गेट पर दे रहे थे धरना

पुलिस ने अंकिता भंडारी के माता पिता को हिरासत में लिया ( Photo-@INCIndia )

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर राजधानी दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है. आज सुबह अंकिता के माता-पिता को नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर चल रहे धरने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों बाद ही उन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया. वहीं अंकिता भंडारी के पिता ने न्याय ना मिलने पर देशभर में आंदोलन का आह्वान किया.

गौर हो कि अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे. सुबह करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें एहतियातन हिरासत में लेकर नजदीकी थाने ले गई. पुलिस का कहना था कि इंडिया गेट जैसे सेंट्रल दिल्ली के संवेदनशील इलाके में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.