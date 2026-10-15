दिल्ली पुलिस ने अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत से किया रिहा, इंडिया गेट पर दे रहे थे धरना
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मामला फिर सुर्खियों में बना है. वहीं दिल्ली में अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 8:41 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 10:31 AM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर राजधानी दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है. आज सुबह अंकिता के माता-पिता को नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर चल रहे धरने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों बाद ही उन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया. वहीं अंकिता भंडारी के पिता ने न्याय ना मिलने पर देशभर में आंदोलन का आह्वान किया.
गौर हो कि अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे. सुबह करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें एहतियातन हिरासत में लेकर नजदीकी थाने ले गई. पुलिस का कहना था कि इंडिया गेट जैसे सेंट्रल दिल्ली के संवेदनशील इलाके में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.
In the dead of night, the elderly parents of Ankita Bhandari, who were peacefully protesting at India Gate and demanding justice for their daughter, were detained by Amit Shah’s police. PM Modi and Amit Shah, answer these questions: ❓Is demanding justice for a murdered daughter a crime in your "Achche Din" wala Bharat? ❓Why were her elderly parents detained in the middle of the night? What are you so afraid of? ❓ Why is Dushyant Gautam so dear to you that you are willing to humiliate and mistreat grieving parents to protect him? ❓Is this your idea of protecting the daughters and mothers of this country? A government that fears the cries of grieving parents has lost all moral authority. 👉Ankita deserves justice. 👉Her parents deserve answers. 👉And this country deserves a government that stands with its daughters, not against them. 📍New Delhi— Congress (@INCIndia) October 15, 2026
एक बार फिर उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सुर्खियों में हैं. बीते रोज से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए माता-पिता दिल्ली इंडिया गेट के बाहर धरना दे रहे थे.अंकिता भंडारी के माता पिता के धरने पर बैठने का कारण केस से जुड़े कथित वीआईपी की नार्थ ईस्ट स्टेट के राज्यपाल पद पर नियुक्ति है. अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग है कि बिना जांच हुए कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए. साथ ही जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अन्य नेताओं को उनके धरने पर बैठने की खबर मिली वो उनसे मिलने पहुंचे.
नरेंद्र मोदी तानाशाही मत करो. दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाकर बचाओ मत. देश की बेटी अंकिता के साथ अन्याय मत करो. ये पाप है, इसकी माफी नहीं. https://t.co/LC3GnTIDAA— Congress (@INCIndia) October 15, 2026
जानिए पूरा मामला: साल 2022 के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकिता की वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धकेलकर हत्या कर दी थी. पुलिस जांच के बाद पकड़े गए इन तीनों आरोपियों को निचली अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वे जेल में हैं. इस पूरे मामले में शुरुआत से ही एक 'वीआईपी' (VIP) की संलिप्तता की चर्चाएं गर्म थीं, जिसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए अब सीबीआई (CBI) इस मामले की गहराई से जांच कर रही है.
बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान CBI जांच की मांग रखी थी जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच CBI से कराने का निर्णय लिया है। मातृशक्ति की सुरक्षा एवं उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज है, यहां दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 9, 2026
बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उस समय यह बताया गया था कि सीबीआई की पूरी तफ्तीश मुख्य रूप से 'VIP' की भूमिका को केंद्र में रखकर की जाएगी. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मामले के सबसे बड़े राज से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा.
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