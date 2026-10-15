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अंकिता भंडारी हत्याकांड : VIP पर क्यों छिड़ा घमासान?  क्या है परिजनों की चिंता, एक क्लिक में जानिए

अंकिता भंडारी के माता पिता इस केस में कथित वीआईपी की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर दुखी हैं, जिसका वे विरोध कर रहे हैं. किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट

ANKITA BHANDARI MURDER CASE
अंकिता भंडारी हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 15, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : October 15, 2026 at 2:25 PM IST

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देहरादून: साल 2022 का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला फिर से सुर्खियों में है. बीती 14 अक्टूबर की शाम अंकिता भंडारी के माता पिता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के बाहर धरने पर बैठे. यह खबर फैलते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उनसे मिलने पहुंचे. जिसके बाद कांग्रेस संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी इंडिया गेट पहुंच गए. सभी ने अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ धरने पर मोर्चा संभाला. मामला बढ़ता देख सुबह करीब 4 बजे के आस पास दिल्ली पुलिस ने अंकिता भंडारी के परिजनों को धरने से उठाकर हिरासत में लिया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला राष्ट्रीय फलक पर फिर से छा गया है. चुनावी माहौल के बीच इसे लेकर फिर से पॉलिटिक्स तेज हो गई है.

क्यों धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता: दिल्ली इंडिया गेट पर धरने पर बैठने की वजह अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बताई. वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि, उनकी बेटी अंकिता की हत्या की सीबीआई जांच चल रही है. लेकिन सीबीआई जांच के पूरा होने से पहले ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को राज्यपाल पद पर नियुक्ति दी गई है. अंकिता के परिजनों की मांग है कि कथित वीआईपी की राज्यपाल पद पर नियुक्ति किए जाने पर रोक लगाई जाए. अंकिता भंडारी के पिता ने कहा कि वे देश की राजधानी दिल्ली में न्याय के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में गुहार लगाई है.

वहीं, इंडिया गेट पर बेटी को लेकर भावुक हुई अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने राष्ट्रपति से न्याय की अपील करते हुए कहा कि, वे खुद एक महिला हैं जो निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को समझेंगी. अंकिता की मां ने मांग उठाई कि कथित वीआईपी की गवर्नर नियुक्त प्रक्रिया तब तक रोक दी जाए जब तक उनके खिलाफ CBI की जांच पूरी न हो जाए.

कैसे सामने आया कथित वीवीआईपी का नाम: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी को लेकर हंगामा हो रहा है. इस नाम का खुलासा उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने किया था. 2025 में दिसंबर के महीने में उर्मिला सनावर ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ बातचीत से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें सुरेश राठौर कथित वीआईपी का जिक्र करते हुए सुनाई दिया. तब उर्मिला सनावर ने दावा किया था कि ये व्यक्ति बीजेपी संगठन से जुड़ा हुआ है.

फिर से क्यों मचा है हंगामा: उर्मिला सनावर के इस खुलासे के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फिर से उत्तराखंड में प्रदर्शन हुए. मामले की सीबीआई जांच की मांग होने लगी. अंकिता के माता-पिता ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की. मामले की गंभीरता और बढ़ते रोष को देखते हुए इसी साल जनवरी में उत्तराखंड राज्य सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

तब बताया गया कि सीबीआई की पूरी जांच VIP की भूमिका के इर्द-गिर्द केंद्रित रहेगी. अंकिता ने परिजनों ने भी उम्मीद जताई थी कि इस मामले के सबसे बड़े रहस्य से जल्द पर्दा उठ सकेगा. मगर उससे पहले अब कथित वीआईपी को राज्यपाल पद पर नियुक्ति दे दी गई है.

  • राज्यपाल पद पर नियुक्ति का मतलब एक तरह से इस केस से इम्यूनिटी है.
  • भारतीय संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है.
  • अनुच्छेद 361(2) इसे इंगित करता है. इसके अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता है. उन्हें किसी जांच में भी शामिल नहीं किया जा सकता है.
  • इसी तरह अनुच्छेद 361(3) में गिरफ्तारी से उन्हें पूर्ण सुरक्षा मिलती है. इसके अनुसार कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.

हालांकि, यह इम्यूनिटी केवल उनके कार्यकाल तक ही सीमित होती है. पद से हटने के बाद राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान या उससे पहले किए गए किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए आम नागरिक की तरह कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की जा सकती है.

फिर गरमाया मामला, जानिए किसने क्या कहा: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंकिता हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं-

चार साल से अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक 'VIP' आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद का इनाम ज़रूर मिला. उन्होंने कहा जहां बलात्कारियों और हत्यारों का फूल-मालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाज़ा जाता है - उस महिला-विरोधी BJP से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती. मैं और कांग्रेस अंकिता के परिवार के साथ खड़ा हूं. उनके दुख में भी और इंसाफ की इस लड़ाई में भी.
- राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा -

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी इस पर बयान दिया. हरीश रावत ने कहा-

बेटी के लिए न्याय मांगने दो अदत अर्थात मां-बाप इंडिया गेट पहुंचे. व्यथा थी कि जिस व्यक्ति को वो अपनी बेटी का हत्यारा मानते हैं या हत्या का कारक मानते हैं, उसे जेल की शिकंजों के बजाय राजभवन में सम्मान दिया जा रहा है. राजभवन में बिठाकर सम्मान दिया जा रहा है. रात के अंधेरे में सत्ता ने माता-पिता की व्यथा सुनने के बजाय उन्हें इंडिया गेट से पुलिस ने हिरासत में ले लिया, मगर सत्ता याद रखें आज अंकिता के मां-बाप अकेले दो ही व्यक्ति नहीं हैं बल्कि सारे उत्तराखंड के मां-बाप, अंकिता के मां-बाप हैं। सारे भाई, अंकिता के भाई हैं

-हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी बीजेपी पर हमला बोला है. साथ ही अंकिता के परिजनों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा-

अंकिता हमारी बेटी है. उसके लिए हम लड़ते रहेंगे. इसके लिए हमें भले ही गिरफ्तारी ही क्यों न देनी पड़े. कथित वीआईपी को राज्यपाल नियुक्त करना अंकिता ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का अपमान है.
- गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस -

बढ़ता राजनीतिक असर: वहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले का तेज होती राजनीति और पास आते चुनाव में इस मुद्दे के असर को लेकर राजनीतिक जानकार भगीरथ शर्मा मानते हैं कि, वर्तमान में यही लग रहा है कि कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को फंसा दिया है. खासकर जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में मोर्चा संभाला, इसका असर उत्तराखंड के कई जिलों में पड़ेगा. विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा.

बीजेपी हमेशा से कहती रही है की हमने इस मामले में वो सभी स्टेप लिए है जो जरूरी हैं. सीबीआई जांच से लेकर सभी कार्यवाही को हमने प्राथमिकता दी है.
- भगीरथ शर्मा, राजनीतिक जानकार -

वहीं, जानकार सुनील पांडे कहते हैं- 'गढ़वाल में ये इस बार बड़ा मुद्दा होगा. ये कांग्रेस ने शुरू से ही साफ किया है. कांग्रेस के ही विरोध के बाद सालों बाद सीबीआई जांच बैठी है. अब मुझे लगता है की इस मामले में भी बीजेपी को सोचने पर मजबूर होना होगा पड़ेगा.'

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कब क्या हुआ

  1. 2022 में अगस्त के महीने में अंकिता भंडारी ने गंगा-भोगपुर वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम संभाला
  2. 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट से लापता हुई.
  3. 19-20 सितंबर 2022 को अंकिता के परिवार ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई.
  4. इसके बाद इस मामले में राजस्व पुलिस ने FIR दर्ज की.
  5. 22 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ.
  6. फिर मामले की जांच के लिए SIT का गठन हुआ. मामले में हत्या और साजिश की धाराएं लगी.
  7. 23 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीन आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता गिरफ्तार हुये.
  8. 23 सितंबर 2022 को ही आधी रात में वनंत्रा रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन हुआ.
  9. 24 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का शव चीला नहर से मिला.
  10. SDRF ने बरामद कर पोस्टमॉर्टम करवाया. जिसमें डूबने से मौत की पुष्टि हुई.
  11. शव मिलने के बाद उत्तराखंड में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुये.
  12. इसके बाद ही भाजपा नेता विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित किया.
  13. दिसंबर 2022 में पुलिस अंकिता भंडारी मामले में चार्जशीट दाखिल करती है.
  14. मार्च 2023 में अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार अदालत में आरोप तय हुये.
  15. 30 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया.
  16. जिसके बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
  17. दिसंबर 2025 में उर्मिला सनावर का ऑडियो वायरल हुआ.
  18. इस वायरल ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम आया.
  19. जिसके बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आया.

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Last Updated : October 15, 2026 at 2:25 PM IST

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