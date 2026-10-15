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अंकिता भंडारी हत्याकांड : VIP पर क्यों छिड़ा घमासान? क्या है परिजनों की चिंता, एक क्लिक में जानिए

अंकिता भंडारी हत्याकांड ( ETV Bharat )

देहरादून: साल 2022 का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला फिर से सुर्खियों में है. बीती 14 अक्टूबर की शाम अंकिता भंडारी के माता पिता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के बाहर धरने पर बैठे. यह खबर फैलते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उनसे मिलने पहुंचे. जिसके बाद कांग्रेस संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी इंडिया गेट पहुंच गए. सभी ने अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ धरने पर मोर्चा संभाला. मामला बढ़ता देख सुबह करीब 4 बजे के आस पास दिल्ली पुलिस ने अंकिता भंडारी के परिजनों को धरने से उठाकर हिरासत में लिया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला राष्ट्रीय फलक पर फिर से छा गया है. चुनावी माहौल के बीच इसे लेकर फिर से पॉलिटिक्स तेज हो गई है.

क्यों धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता: दिल्ली इंडिया गेट पर धरने पर बैठने की वजह अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बताई. वीरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि, उनकी बेटी अंकिता की हत्या की सीबीआई जांच चल रही है. लेकिन सीबीआई जांच के पूरा होने से पहले ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को राज्यपाल पद पर नियुक्ति दी गई है. अंकिता के परिजनों की मांग है कि कथित वीआईपी की राज्यपाल पद पर नियुक्ति किए जाने पर रोक लगाई जाए. अंकिता भंडारी के पिता ने कहा कि वे देश की राजधानी दिल्ली में न्याय के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में गुहार लगाई है.